Elon Musk lo ha vuelto a hacer. Y esta vez, su última creación tecnológica no solo ha cruzado la línea… la ha pulverizado. Grok, su inteligencia artificial estrella integrada en X (antes Twitter), ha estrenado un modo “spicy” capaz de generar desnudos falsos de personas reales. ¿La primera damnificada? Ni más ni menos que Taylor Swift, la reina del pop y los charts… y ahora, también, el rostro más visible de una nueva forma de violencia digital.

Del "spicy mode" al escándalo viral

La función “spicy” permite a los usuarios crear imágenes sexualizadas —y en muchos casos explícitas— no solo de personajes de fantasía, sino también de personas reales a partir de sus fotos. Sí, has leído bien: cualquier rostro público (o incluso privado) puede acabar convertido en una imagen falsa e íntima… sin consentimiento, sin control y sin consecuencias claras.

Y aunque Grok ya ofrecía la posibilidad de crear contenido animado o erótico de personajes ficticios, esta nueva versión ha abierto una puerta muy peligrosa: la del deepfake pornográfico. La línea entre lo ficticio y lo dañino ha desaparecido.

Taylor Swift, el blanco perfecto (y más mediático)

Era solo cuestión de tiempo. La imagen manipulada de Taylor Swift en un desnudo falso no tardó en circular, desatando la alarma entre sus fans y reavivando el debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial. Taylor Swift, siempre expuesta a los focos, se ha convertido en el rostro involuntario de una amenaza real y creciente: la de ver tu cuerpo falsificado por una IA… y compartido por miles.

Aunque la cantante aún no ha hecho declaraciones públicas, su entorno ya estaría moviéndose para denunciar la situación. Pero el daño —una vez más— ya está hecho.

Un botón que puede arruinar vidas

Lo preocupante no es solo que una celebridad haya sido víctima. Lo que realmente ha puesto los pelos de punta es que cualquiera podría serlo. Basta una foto pública —una imagen de perfil, una publicación de Instagram, incluso una del anuario del instituto— para alimentar este tipo de generadores. Y una vez que la imagen está fuera… el control desaparece.

La herramienta de Musk, lejos de esconder esta función, la presenta como una opción más de personalización. ¿Y la regulación? Brilla por su ausencia. Las autoridades, como siempre, llegan tarde al ritmo frenético de la innovación tecnológica.

¿Y ahora qué?

Este nuevo escándalo ha encendido todas las alarmas. Expertos en derechos digitales, asociaciones feministas y responsables de ciberseguridad coinciden: esto no es solo un problema de famosos. Es un problema de todos.

Mientras tanto, Elon Musk sigue sin dar explicaciones. Y Grok, su IA “rebelde”, sigue activa. Generando contenido, rompiendo límites y, según muchos, abriendo la puerta a una nueva forma de violencia invisible y viral.