Tras el parón por vacaciones ¿peligra la continuidad de Pasapalabra? Estos son los datos que condicionan su emisión

Pasapalabra vive desde hace semanas una intensa lucha por el bote final de Pasapalabra entre Manu y Rosa. Ambos se han convertido en los protagonistas de las tardes de Antena 3 y han conseguido meterse al público en el bolsillo con sus apasionantes roscos finales.

Para intentar hacerse con el ansiado premio, tanto la gallega como el madrileño cuentan cada tarde con dos famosos personajes que se encargan de ayudar a que ambos concursantes consigan la mayor cantidad de segundos posibles para el rosco.

Esta lucha titánica entre la gallega y el madrileño por hacerse con el preciado premio final ha llevado a que muchos seguidores fieles del programa no se pierdan ni una tarde el concurso estrella de Antena 3, haciendo que este espacio coseche grandes datos de audiencia que garantizan su continuidad en la parrilla televisiva.

De hecho, el público está tan volcado con ambos concursantes que el programa atesora un nuevo liderazgo de audiencia. Sube y logra un 21,4% y +1,4M. Una cifra que sigue consolidando el concurso como uno de los favoritos de la audiencia.

▶️ '@YAhoraSonsoles Verano' (11,3%) se impone a todos sus rivales de la Tarde con 738.000 espectadores y… pic.twitter.com/Hq3L1uOsbi — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 7, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.