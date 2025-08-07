Pasapalabra emite un comunicado y se prepara para la despedida de Manu: el emotivo discurso del concursante

Pasapalabra se prepara para su parón por vacaciones. Sin embargo, los fans más fieles del programa aún pueden disfrutar del frenético desafío entre Manu y Rosa, que siguen luchando cada tarde por hacerse con los casi 2 millones de bote que hay en juego.

El rosco sigue siendo la prueba estrella del programa y tanto la gallega como el madrileño lo dan todo por intentar llevarse la astronómica cifra.

Hasta que llegue ese día, ambos continúan acumulando dinero en sus marcadores particulares y también programas. Manu con 300 y Rosa con 180 tardes a sus espaldas. Cifras redondas que reflejan la emoción que cada tarde se vive en el plató.

Una emoción que también está presente en las ya famosas despedidas de Manu, quien cada programa sorprende a los invitados dedicándoles unas curiosas rimas o poemas. Así lo han comunicado vía cuenta de X del concurso. "Manu emociona en Pasapalabra con otro poema de despedida que cautiva a Javi Collado".

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.