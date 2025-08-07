Pulseras inteligentes contra golpes de calor: así protegen del calor al personal de limpieza en Alcalá de Henares

No son joyas ni gadgets de moda, pero sí un aliado vital en plena ola de calor. En Alcalá de Henares, los trabajadores del servicio de limpieza viaria han estrenado un complemento inesperado: pulseras inteligentes que monitorizan su temperatura corporal en tiempo real. ¿El objetivo? Protegerlos del golpe de calor antes de que sea demasiado tarde.

Tecnología con corazón (y mucho sentido común)

El verano de 2025 no está dando tregua. Con más de 1.200 muertes registradas entre mayo y julio por causas relacionadas con el calor, la prevención se ha vuelto una prioridad. Y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha adelantado con una medida tan sencilla como efectiva: equipar a su personal de limpieza con pulseras térmicas inteligentes.

¿Cómo funcionan estas pulseras?

La idea no puede ser más clara: si la temperatura corporal del trabajador supera los 38 °C, la pulsera se activa. “Empieza a pitar, a vibrar y se enciende una luz roja”, explica Mariluz, una de las trabajadoras que ya las lleva puestas durante su jornada bajo el sol.

Cuando eso sucede, se activa el protocolo de emergencia: agua, sombra y pausa hasta que el cuerpo se estabilice. Sin dramatismos, sin alarmas innecesarias, pero con una seguridad que marca la diferencia.

Tecnología con propósito

El proyecto —todavía en fase piloto— ha sido desarrollado por las empresas Viodiza y Biodata Bank, que han diseñado estas pulseras para que sean ligeras, resistentes y fáciles de usar incluso mientras se trabaja en la calle.

Además, no solo miden la temperatura: también controlan el tiempo que el trabajador lleva expuesto al sol y las rutas realizadas, lo que permite hacer ajustes en los turnos o en las tareas en función de las condiciones térmicas.

Los héroes invisibles, ahora un poco más protegidos

Ellos limpian nuestras calles cuando el asfalto quema, cuando otros no aguantarían ni cinco minutos al sol. Y ahora, gracias a esta tecnología, su esfuerzo tiene un nuevo escudo.

No es lujo, no es capricho. Es prevención. Es cuidado. Es, en definitiva, dignidad.