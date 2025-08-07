El vídeo viral de la hija de Soraya Arnelas desata la polémica: “Mi hija es maravillosa, y yo soy su mejor madre”

Más de 117 millones de visualizaciones, miles de comentarios, guardados… y ahora, un aluvión de críticas. Eso es lo que ha provocado un inocente vídeo que Soraya Arnelas subió de su hija haciendo el famoso “baile del pingüino”. Un momento familiar que, sin esperarlo, se convirtió en fenómeno global. Y, con él, llegó el debate: ¿deberían los famosos exponer a sus hijos en redes sociales?

“Yo no vendo a mis hijas”

La cantante, que siempre ha compartido fragmentos de su vida familiar con sus seguidores, ha salido al paso de las críticas y lo ha hecho, como suele, sin pelos en la lengua. En declaraciones a Espejo Público, Soraya ha sido tajante: “Yo no vendo a mis hijas. Me da absolutamente igual lo que digan. Yo estoy acostumbrada a que me critiquen, llevan 20 años haciéndolo.”

Con ese carácter que la define, dejó claro que no se arrepiente de haber subido el vídeo, y que simplemente forma parte de su forma de comunicarse con su comunidad: “Tengo más de 50 vídeos con mis hijas y ahora de repente este se ha hecho viral.”

Y sí, se ha hecho viral. Mucho. Tanto que ya hay quien se refiere a la pequeña como “la niña del pingüino”. Un título que, para algunos, es entrañable… pero para otros, preocupante.

El debate está servido: ¿exponer o proteger?

Los comentarios no han parado desde que el vídeo empezó a multiplicarse por la red. Muchos usuarios acusan a Soraya de no proteger la privacidad de su hija, y advierten que una vez que un vídeo se hace viral, ya no hay marcha atrás: miles de personas pueden descargarlo, compartirlo, difundirlo. “La gente no puede guardar vídeos de tus hijos si tú no los haces públicos”, comentan algunos.

Soraya, sin embargo, lo tiene claro: sus vídeos están dedicados a la gente que la quiere bien. “Yo para mi hija sigo siendo la mejor madre. Y mi hija Olivia es maravillosa.”

¿Dónde están los límites en redes sociales?

Lo cierto es que la ley protege la imagen de los menores en los medios de comunicación, pero en redes sociales… el terreno es más difuso. ¿Debería haber normas más claras? ¿O es responsabilidad de cada padre o madre decidir qué pública y qué no?

Sea como sea, lo que empezó como un tierno vídeo familiar, ha abierto un auténtico melón en redes.