Audiencias 07/08/2025

'La encrucijada' de Antena 3 pierde el liderazgo en favor del cine de La 1

La película 'Alimañas' supera el 10% de cuota en el primer jueves de agosto y se convierte en la única oferta en doble dígito.

'La encrucijada' y 'Alimañas'

'La encrucijada' y 'Alimañas' / Antena 3/RTVE

Redacción Yotele

Madrid

La 1 ha conseguido imponerse en el prime time del primer jueves de agosto gracias a la emisión de la comedia española ‘Alimañas’. El largometraje congregó a un 10,1% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la única opción capaz de superar el doble dígito en la franja, liderando por delante de sus competidores.

Por su parte, ‘La encrucijada’ sufrió un descenso en Antena 3. La ficción bajó hasta un 9,2% de share en su primer episodio de la noche, y al 9,5% en el segundo, lo que supone una caída de -0,7 y -2,9 puntos respectivamente respecto a la semana anterior. En Telecinco, el balance fue más positivo, ya que ‘Volando voy, volando vengo’ mejoró un punto completo y alcanzó un 8,6% de cuota.

A más distancia quedó ‘Mis raíces’ en Cuatro, que creció ligeramente hasta un 4,5% de share (+0,2 puntos), pero marcó su mínimo histórico de espectadores al quedarse en 315.000 seguidores. En laSexta, la doble entrega de ‘Tracker’ no pasó de un 3,3% y un 3,9% de cuota.

En la franja vespertina, ‘Pasapalabra’ se anotó una fuerte subida al alcanzar un 22,8% de cuota, mientras que ‘Malas lenguas’ igualó a ‘Tardear’ con un 9%. ‘Agárrate al sillón’ bajó a un 8,4% y ‘La pirámide’ se hunde hasta un 4,9%.

La mañana dejó buenas noticias para ‘La hora de La 1’, que subió y alcanzó un 17,5% respecto al jueves pasado. En Antena 3, ‘La ruleta de la suerte’ se quedó en un gran 22,6%, mientras que ‘Al rojo vivo’ en laSexta siguió discreto con un 7,2%.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 739.000 (8,8%)

Viaje al centro de la tele: 873.000 (10,1%)

Somos cine RTVE “Alimañas (2023)”: 742.000 (10,1%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 854.000 (10,1%)

La encrucijada: 661.000 (9,2%)

Telecinco

First dates: 849.000 (10%)

Volando voy, volando vengo:514.000 (8,6%)

laSexta

El intermedio: The very best: 308.000 (3,6%)

Tracker: 256.000 (3,3%)

Tracker: 237.000 (3,9%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 239.000 (3%)

Viajeros Cuatro: 482.000 (5,7%)

Mis raíces: 315.000 (4,5%)

La 2

Cifras y letras: 304.000 (4%)

Cifras y letras: 564.000 (6,9%)

El cine de La 2 “La patria perdida”: 241.000 (2,9%)

Documentos TV: 91.000 (1,5%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine RTVE 2 “El inconveniente”: 361.000 (8,9%)

Diario América 24h: 85.000 (4,6%)

Antena 3

La encrucijada: 455.000 (9,5%)

La encrucijada: 115.000 (4,3%)

La encrucijada: 69.000 (4%)

Telecinco

El rey del mando: 177.000 (5,9%)

laSexta

Tracker: 171.000 (4,1%)

Tracker: 113.000 (4%)

Tracker: 105.000 (5,8%)

Cuatro

Te falta un viaje: 146.000 (3,7%)

La 2

Pioneros del ARN mensajero: 53.000 (1,4%)

Festivales de verano: 19.000 (0,9%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 723.000 (9%)

Valle salvaje: 724.000 (10,1%)

La promesa: 802.000 (11,9%)

La pirámide: 310.000 (4,9%)

Aquí la Tierra: 504.000 (7,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.188.000 (14,5%)

YAS Verano: 711.000 (10,4%)

Pasapalabra: 1.545.000 (22,8%)

Telecinco

Tardear: 690.000 (9%)

El diario de verano: 616.000 (9,5%)

Agárrate al sillón: 572.000 (8,4%)

laSexta

Zapeando: 440.000 (5,4%)

Más vale tarde de verano: 440.000 (6,5%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 390.000 (5%)

Lo sabe, no lo sabe: 292.000 (4,5%)

La 2

Saber y ganar: 362.000 (4,3%)

Grandes documentales: 224.000 (3,1%)

Malas lenguas: 276.000 (4,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 303.000 (17,5%)

Mañaneros 360: 402.000 (14%)

Mañaneros 360: 622.000 (8,6%)

Antena 3

Espejo público verano: 277.000 (11,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 766.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.511.000 (22,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 207.000 (11,1%)

Vamos a ver verano: 287.000 (11%)

Vamos a ver más verano: 580.000 (9,6%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 15.000 (2,4%)

¿Quién vive ahí?: 21.000 (2%)

Aruser@s fresh: 201.000 (10,4%)

Al rojo vivo: 235.000 (7,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (1%)

Alerta cobra: 11.000 (1%)

Alerta cobra: 38.000 (2,4%)

Alerta cobra: 65.000 (3,3%)

En boca de todos: 160.000 (5,5%)

La 2

Zoom tendencias: 12.000 (1,4%)

Grandes especies de África: 31.000 (3%)

Pueblo de Dios: 35.000 (2,5%)

Reduce tu huella: 29.000 (1,6%)

El western de La 2 “El forajido de Arizona”: 42.000 (2%)

El cazador: 41.000 (1,7%)

El cazador: 59.000 (1,6%)

La pirámide: 61.000 (1%)

Saber y ganar: 152.000 (1,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.882.000 (22,5%)

Telediario 1: 937.000 (11,2%)

Informativos Telecinco 15h: 932.000 (11,1%)

laSexta Noticias 14h: 511.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 1: 416.000 (6,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.531.000 (20,1%)

Telediario 2: 770.000 (10%)

Informativos Telecinco 21h: 619.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 408.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 312.000 (4,8%)

Matinal

Telediario matinal: 172.000 (20,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 138.000 (16,8%)

El Matinal (Telecinco): 80.000 (6,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,3%), La 1 (10,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (5,3%), Cuatro (4,5%), La 2 (2,9%).

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (9,8%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,2%).

TEMAS

