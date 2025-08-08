Un estudio confirma lo que los amantes de los felinos ya sabían: vivir con gatos es bueno para la salud y el corazón
Los gatos no solo conquistan corazones
En España, ya hay más hogares con mascotas que con hijos, y entre ellas, los gatos se han ganado un lugar privilegiado. Y no es casualidad: un nuevo estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona confirma que estos peludos de cuatro patas son auténticos aliados contra el estrés, la ansiedad y la soledad.
Un ronroneo que calma el alma
Acariciar a un gato no solo es un placer, también es una terapia natural. Según los investigadores, ese contacto físico reduce los niveles de estrés y aporta una sensación de calma inmediata. “Son como esponjas de nuestros problemas”, asegura la terapeuta felina Laura Trillo, convencida de que su compañía puede ayudar a quienes sufren depresión o ansiedad.
No es algo nuevo: ya en el Antiguo Egipto se les consideraba animales sagrados, capaces de proteger del mal. Hoy, la ciencia respalda esa magia.
Historias de amor gatuno
Mara Delgado, que teletrabaja, tiene claro que sus dos gatos son su mejor compañía: “Verlos corretear por la casa o dormirse encima de mí es maravilloso”. Lo mismo le ocurre a Leire García con su gata Mia: “Antes de abrir la puerta ya está ahí esperándome”, cuenta emocionada.
Un refugio en tiempos de soledad
El estudio también apunta a un cambio social: cada vez hay más personas que viven solas o con menos interacciones. En este contexto, un gato se convierte en ese compañero que siempre está, pero sin exigir demasiada atención. Son independientes, duermen gran parte del día y, cuando quieren cariño, saben pedirlo como nadie.
En definitiva, estos pequeños felinos no solo llenan de vida nuestros hogares, también cuidan de nuestra salud mental… y del corazón.
