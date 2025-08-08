La ‘flor cadáver’ vuelve a florecer en Varsovia tras cuatro años de espera
La gran protagonista del Jardín Botánico de la Universidad de Varsovia
Después de cuatro años de espera, el Amorphophallus titanum —más conocido como la ‘flor cadáver’— ha vuelto a desplegar sus impresionantes pétalos… acompañados de un perfume nada discreto.
Originaria de la exótica Sumatra, esta diva del mundo vegetal es tan rara como codiciada por los amantes de la botánica. Su apodo no es casual: desprende un aroma intenso y desagradable, similar al de la carne en descomposición, una estrategia natural para atraer a sus “invitados” preferidos, las moscas y escarabajos polinizadores.
Un despliegue digno de alfombra roja
El ejemplar polaco ha alcanzado este año nada menos que 180 centímetros de altura, 122 de ancho y un peso de 40 kilos, superando con creces su anterior floración. Piotr Dobrzyński, conservador de la colección tropical, confiesa que el evento es tan impredecible como emocionante: “Nunca sabemos cuándo decidirá florecer… y ese misterio es parte de su encanto”.
Para los curiosos y románticos de la naturaleza, contemplar a la ‘flor cadáver’ es un espectáculo único, aunque haya que hacerlo tapándose la nariz. Porque, como en las mejores historias, la belleza y el misterio a veces vienen acompañados de un lado oscuro… o, en este caso, de un olor inolvidable.
