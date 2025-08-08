Gabriela Guillén, sobre su acercamiento a Bertín Osborne: "No he dicho nada que no sea cierto, todo tiene su proceso..."

"Uy, el amor está en el aire. Bueno, lo que salga",

Gabriela Guillén, sincera sobre Bertín Osborne

Gabriela Guillén, sincera sobre Bertín Osborne / EUROPA PRESS

Benito Domínguez

EP

En los últimos meses, la relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha sido objeto de especulaciones constantes, especialmente desde que se hizo pública la paternidad del cantante y presentador. Ahora, la fisioterapeuta ha querido zanjar las dudas y transmitir calma sobre la situación actual.

"Es que todo tiene su proceso, no he dicho nada que no sea cierto, todo tiene su proceso y está todavía... No hay ningún tipo de problema ni nada", aseguraba con firmeza ante las cámaras, restando importancia a las informaciones que circulan y denunciando que muchas cosas "se inventan" o "se malinterpretan". Gabriela insiste en que "está todo bien" y que no existe ningún conflicto con Bertín.

En cuanto a un posible convenio regulador de visitas, la paraguaya lo deja claro: "Lo puede ver cuando quiera, si le apetece, no hay ningún problema". A pesar de esa propuesta, reconoce que disfruta al máximo del tiempo con su hijo: "Estoy encantada con mi hijo, el tiempo que no le dedico cuando trabajo, estoy deseando ahora cerrar el tiempo y pasarlo con él".

Y sobre su vida sentimental, mantiene una actitud abierta y positiva: "Uy, el amor está en el aire. Bueno, lo que salga", comentó con una sonrisa, dejando en el aire si hay o no alguien especial en estos momentos.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  2. Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
  3. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
  4. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  5. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  6. Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
  7. Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
  8. Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera

Este es el hábito crónico que te está envejeciendo como si comieras 10 hamburguesas al día: es silencioso y los repites a diario

Este es el hábito crónico que te está envejeciendo como si comieras 10 hamburguesas al día: es silencioso y los repites a diario

Día Mundial del Gato: ¿Cómo proteger del calor a los felinos en verano?

Día Mundial del Gato: ¿Cómo proteger del calor a los felinos en verano?

El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas

El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas

Pedro Piqueras vuelve a la televisión y lanza una dura reflexión: “El virus del odio está creciendo”

Pedro Piqueras vuelve a la televisión y lanza una dura reflexión: “El virus del odio está creciendo”
Tracking Pixel Contents