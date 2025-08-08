Gabriela Guillén, sobre su acercamiento a Bertín Osborne: "No he dicho nada que no sea cierto, todo tiene su proceso..."
"Uy, el amor está en el aire. Bueno, lo que salga",
En los últimos meses, la relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha sido objeto de especulaciones constantes, especialmente desde que se hizo pública la paternidad del cantante y presentador. Ahora, la fisioterapeuta ha querido zanjar las dudas y transmitir calma sobre la situación actual.
"Es que todo tiene su proceso, no he dicho nada que no sea cierto, todo tiene su proceso y está todavía... No hay ningún tipo de problema ni nada", aseguraba con firmeza ante las cámaras, restando importancia a las informaciones que circulan y denunciando que muchas cosas "se inventan" o "se malinterpretan". Gabriela insiste en que "está todo bien" y que no existe ningún conflicto con Bertín.
En cuanto a un posible convenio regulador de visitas, la paraguaya lo deja claro: "Lo puede ver cuando quiera, si le apetece, no hay ningún problema". A pesar de esa propuesta, reconoce que disfruta al máximo del tiempo con su hijo: "Estoy encantada con mi hijo, el tiempo que no le dedico cuando trabajo, estoy deseando ahora cerrar el tiempo y pasarlo con él".
Y sobre su vida sentimental, mantiene una actitud abierta y positiva: "Uy, el amor está en el aire. Bueno, lo que salga", comentó con una sonrisa, dejando en el aire si hay o no alguien especial en estos momentos.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera