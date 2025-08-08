El inesperado contratiempo de Anabel Pantoja en plena escapada por el Mediterráneo
Golpe de calor y parada obligada
Anabel Pantoja está viviendo un verano de ensueño a bordo de un crucero por el Mediterráneo junto a su pareja, David Rodríguez, y su hija. Pero su idílica travesía tuvo un pequeño susto durante su parada en Florencia, donde la influencer sufrió un golpe de calor que la obligó a pausar su visita.
La sobrina de Isabel Pantoja, que se encontraba paseando bajo el intenso sol toscano, comenzó a sentirse mareada, con la tensión baja y malestar general. “Hemos tenido que parar”, contaba a sus seguidores mientras descansaba en una terraza, Coca-Cola en mano, intentando recuperarse. Entre recomendaciones y advertencias, aconsejó a quienes visiten la ciudad en verano que lo hagan a primera o última hora del día, con agua fría y sombrero a mano.
Pese al mal momento, Anabel se recompuso y retomó su recorrido junto a David, en un día muy especial: el cumpleaños del fisioterapeuta. La pareja celebró la ocasión posando frente al mítico Ponte Vecchio, siguiendo una tradición que han mantenido en cada aniversario desde que están juntos: viajar y descubrir mundo.
El viaje también le ha servido a Anabel para redescubrir rincones de Florencia que visitó con 15 años, como la Plaza de la Señoría, sobre la que bromeó por su falta de sombra. Y, entre paseo y paseo, no ha faltado su ritual viajero: llevar sobres de ColaCao en la maleta, costumbre que comparte con Terelu Campos.
Tras las idas y venidas provocadas por su reciente caída en una casa rural, que la llevó al hospital, la influencer asegura que este crucero está siendo “una experiencia mágica” y que aún le quedan siete días más de navegación y recuerdos por atesorar.
