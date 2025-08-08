Jessica Bueno, sorprendida disfrutando de Ibiza en compañía de un misterioso hombre
La brisa marina, el sol del Mediterráneo y un enigmático compañero de travesía
En su última escapada Jessica Bueno, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, esta vez desde las aguas cristalinas de Ibiza.
La exmodelo sevillana, siempre elegante y discreta con su vida personal, fue fotografiada disfrutando de un día perfecto a bordo de un velero. Bikini impecable, sonrisa relajada y un misterioso chico a su lado con el que compartió momentos de evidente complicidad. Mientras él se encargaba de maniobrar con las cuerdas y ayudar con el equipaje, ella parecía disfrutar de la calma y la belleza del momento.
El secreto mejor guardado… por ahora
Aunque el rostro de su acompañante se ha pixelado para proteger su identidad, eso no ha impedido que en los platós corran los comentarios. Leticia Requejo, testigo privilegiada, no dudó en describirlo como “un buenorro de manual”, mientras que Belén Rodríguez prefirió centrarse en “el pedazo de cuerpo” del joven.
¿Amor de verano o simple amistad?
Por el momento, Jessica guarda silencio. No hay confirmaciones ni pistas sobre la naturaleza de esta relación, pero lo que sí es evidente es que está disfrutando de un verano envidiable. Entre aguas turquesas y puestas de sol ibicencas, la sevillana ha vuelto a conquistar titulares… y quién sabe si también un nuevo corazón.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera