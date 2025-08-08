Jessica Bueno, sorprendida disfrutando de Ibiza en compañía de un misterioso hombre

En su última escapada Jessica Bueno, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, esta vez desde las aguas cristalinas de Ibiza.

La exmodelo sevillana, siempre elegante y discreta con su vida personal, fue fotografiada disfrutando de un día perfecto a bordo de un velero. Bikini impecable, sonrisa relajada y un misterioso chico a su lado con el que compartió momentos de evidente complicidad. Mientras él se encargaba de maniobrar con las cuerdas y ayudar con el equipaje, ella parecía disfrutar de la calma y la belleza del momento.

El secreto mejor guardado… por ahora

Aunque el rostro de su acompañante se ha pixelado para proteger su identidad, eso no ha impedido que en los platós corran los comentarios. Leticia Requejo, testigo privilegiada, no dudó en describirlo como “un buenorro de manual”, mientras que Belén Rodríguez prefirió centrarse en “el pedazo de cuerpo” del joven.

¿Amor de verano o simple amistad?

Por el momento, Jessica guarda silencio. No hay confirmaciones ni pistas sobre la naturaleza de esta relación, pero lo que sí es evidente es que está disfrutando de un verano envidiable. Entre aguas turquesas y puestas de sol ibicencas, la sevillana ha vuelto a conquistar titulares… y quién sabe si también un nuevo corazón.