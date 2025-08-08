Jessica Bueno, sorprendida disfrutando de Ibiza en compañía de un misterioso hombre

La brisa marina, el sol del Mediterráneo y un enigmático compañero de travesía

Jessica Bueno, sorprendida disfrutando de Ibiza en compañía de un misterioso hombre

Jessica Bueno, sorprendida disfrutando de Ibiza en compañía de un misterioso hombre / Mediaset

Lucía Salazar

Lucía Salazar

En su última escapada Jessica Bueno, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, esta vez desde las aguas cristalinas de Ibiza.

La exmodelo sevillana, siempre elegante y discreta con su vida personal, fue fotografiada disfrutando de un día perfecto a bordo de un velero. Bikini impecable, sonrisa relajada y un misterioso chico a su lado con el que compartió momentos de evidente complicidad. Mientras él se encargaba de maniobrar con las cuerdas y ayudar con el equipaje, ella parecía disfrutar de la calma y la belleza del momento.

El secreto mejor guardado… por ahora

Aunque el rostro de su acompañante se ha pixelado para proteger su identidad, eso no ha impedido que en los platós corran los comentarios. Leticia Requejo, testigo privilegiada, no dudó en describirlo como “un buenorro de manual”, mientras que Belén Rodríguez prefirió centrarse en “el pedazo de cuerpo” del joven.

Noticias relacionadas y más

¿Amor de verano o simple amistad?

Por el momento, Jessica guarda silencio. No hay confirmaciones ni pistas sobre la naturaleza de esta relación, pero lo que sí es evidente es que está disfrutando de un verano envidiable. Entre aguas turquesas y puestas de sol ibicencas, la sevillana ha vuelto a conquistar titulares… y quién sabe si también un nuevo corazón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  2. Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
  3. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
  4. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  5. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  6. Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
  7. Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
  8. Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera

Más de 500 efectivos integran el dispositivo de seguridad del Descenso del Sella: "No tiene parangón en toda España, excepto con la Romería del Rocío"

Más de 500 efectivos integran el dispositivo de seguridad del Descenso del Sella: "No tiene parangón en toda España, excepto con la Romería del Rocío"

Un pregón para reivindicar la "belleza" de la tauromaquia: "Soy católico, monárquico y taurino; son mis religiones"

Un pregón para reivindicar la "belleza" de la tauromaquia: "Soy católico, monárquico y taurino; son mis religiones"

En imágenes, así arranca la 23.º edición de FAPEA en Llanera

En imágenes, así arranca la 23.º edición de FAPEA en Llanera

Alemania suspende las exportaciones a Israel de armas que pudieran emplearse en Gaza

Alemania suspende las exportaciones a Israel de armas que pudieran emplearse en Gaza

La "marcas" de los cacos para asaltar viviendas se extienden a Langreo: investigan la colocación de testigos de silicona en dos edificios de La Felguera

La "marcas" de los cacos para asaltar viviendas se extienden a Langreo: investigan la colocación de testigos de silicona en dos edificios de La Felguera

Telefónica reforzará con una unidad móvil la cobertura 5G del Descenso Internacional del Sella

Telefónica reforzará con una unidad móvil la cobertura 5G del Descenso Internacional del Sella

Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa

Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa

Yaiza, la joven de 23 años alérgica a la menstruación: “Me han inducido la menopausia con pastillas”

Yaiza, la joven de 23 años alérgica a la menstruación: “Me han inducido la menopausia con pastillas”
Tracking Pixel Contents