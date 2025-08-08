Kiko Jiménez, contra las cuerdas: responde con una seria advertencia a Cristian Suescun en plena guerra familiar
La tensión entre Kiko Jiménez y Cristian Suescun estalla
Si alguien pensaba que la tensión entre los Suescun y Kiko Jiménez estaba en calma… se equivocaba. La última semana ha sido un auténtico torbellino mediático después de que Cristian Suescun rompiera su silencio y acusara directamente al novio de su hermana Sofía de manipularla, aprovecharse de ella y, en sus propias palabras, ser “un caradura” y “un tío muy perverso”.
Cristian dispara… y Kiko responde
Todo comenzó cuando Cristian, visiblemente molesto, expuso su distanciamiento con Sofía y señaló a Kiko como el responsable. Le acusó de seguir “el mismo patrón” con sus parejas, mencionando incluso a Gloria Camila, y de “aprovecharse” de todas ellas. El de Linares, que hasta ahora había mantenido la prudencia, ha roto su silencio para advertir públicamente a su cuñado: “Ten cuidado, se te está yendo de las manos”, un mensaje que, según ha trascendido, ha llegado también por vía legal.
Kiko, que asegura estar “mal” pero con la conciencia tranquila, ha negado de plano cualquier infidelidad y tacha de “ridículas” las insinuaciones sin pruebas que circulan. Sin embargo, lejos de frenar la polémica, Cristian ha asegurado que irá a por más y que está dispuesto a tocar “temas muy delicados”.
Sofía, en silencio… pero con mensaje
Mientras las acusaciones y advertencias vuelan, Sofía Suescun ha optado por no pronunciarse. Eso sí, sus redes han hablado por ella: una imagen junto a Kiko disfrutando de un chapuzón en su piscina de lujo parece dejar claro de qué lado está. Un gesto que, de paso, la aleja más de su hermano y de Maite Galdeano.
Carmina entra en escena
Por si faltaba alguien en este tablero, Carmina, madre de Kiko, ha irrumpido con fuerza en ‘Tarde AR’. Contundente y sin rodeos, ha acusado a Cristian de buscar “dinero fácil” y a Maite de manipularle para ir contra su hijo y su nuera. “Yo vivo de mi trabajo, no de vender a mi familia… eso es asqueroso”, sentenció, dejando claro que la reconciliación está muy lejos.
La guerra está servida y, visto lo visto, este enfrentamiento familiar podría tener todavía más capítulos… y más bombas informativas listas para explotar.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera