Kiko Jiménez, contra las cuerdas: responde con una seria advertencia a Cristian Suescun en plena guerra familiar

Si alguien pensaba que la tensión entre los Suescun y Kiko Jiménez estaba en calma… se equivocaba. La última semana ha sido un auténtico torbellino mediático después de que Cristian Suescun rompiera su silencio y acusara directamente al novio de su hermana Sofía de manipularla, aprovecharse de ella y, en sus propias palabras, ser “un caradura” y “un tío muy perverso”.

Cristian dispara… y Kiko responde

Todo comenzó cuando Cristian, visiblemente molesto, expuso su distanciamiento con Sofía y señaló a Kiko como el responsable. Le acusó de seguir “el mismo patrón” con sus parejas, mencionando incluso a Gloria Camila, y de “aprovecharse” de todas ellas. El de Linares, que hasta ahora había mantenido la prudencia, ha roto su silencio para advertir públicamente a su cuñado: “Ten cuidado, se te está yendo de las manos”, un mensaje que, según ha trascendido, ha llegado también por vía legal.

Kiko, que asegura estar “mal” pero con la conciencia tranquila, ha negado de plano cualquier infidelidad y tacha de “ridículas” las insinuaciones sin pruebas que circulan. Sin embargo, lejos de frenar la polémica, Cristian ha asegurado que irá a por más y que está dispuesto a tocar “temas muy delicados”.

Sofía, en silencio… pero con mensaje

Mientras las acusaciones y advertencias vuelan, Sofía Suescun ha optado por no pronunciarse. Eso sí, sus redes han hablado por ella: una imagen junto a Kiko disfrutando de un chapuzón en su piscina de lujo parece dejar claro de qué lado está. Un gesto que, de paso, la aleja más de su hermano y de Maite Galdeano.

Carmina entra en escena

Por si faltaba alguien en este tablero, Carmina, madre de Kiko, ha irrumpido con fuerza en ‘Tarde AR’. Contundente y sin rodeos, ha acusado a Cristian de buscar “dinero fácil” y a Maite de manipularle para ir contra su hijo y su nuera. “Yo vivo de mi trabajo, no de vender a mi familia… eso es asqueroso”, sentenció, dejando claro que la reconciliación está muy lejos.

La guerra está servida y, visto lo visto, este enfrentamiento familiar podría tener todavía más capítulos… y más bombas informativas listas para explotar.