Manu da el paso definitivo para hacerse con el bote de Pasapalabra y deja a Rosa sin opciones: el plató se rinde ante el concursante

La tarde en Pasapalabra prometía. Tras el emocionante empate entre Manu y Rosa la pasada tarde, esta vez los concursantes volvían a verse las caras en un duelo a muerte por hacerse con el ansiado bote final. Un premio que ronda los 2 millones de euros y que, por ahora, sigue sin tener un flamante ganador.

Esta vez, la cosa no ha acabado en tablas, sino que ha sido Manu el que ha logrado hacerse con la victoria tras lograr 23 aciertos y ni un solo fallo. Un resultado que dejaba al madrileño a las puertas del suculento premio final pero que por el momento, aún tendrá que esperar.

Rosa se precipita en El Rosco y Manu se acerca al bote con una actuación impecable. 🤩#Pasapalabra

https://t.co/ROrrwPrukm — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 8, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.