Tras meses de especulaciones en Pasapalabra, sale a la luz la relación de Rosa con un colaborador de El Hormiguero: la conexión se hace evidente en plató

Uno de los rumores que lleva meses circulando es el que relaciona a Rosa y a Manu, concursantes de Pasapalabra. Ambos comparten plató cada tarde y la buena sintonía entre ambos ha hecho que más de uno piense que hay algo más que una relación de compañeros de concurso entre la gallega y el madrileño.

Sin embargo, Manu Pascual ha hablado en alguna ocasión de su pareja, mientras que Rosa no se ha pronunciado sobre su vida personal.

Con quien sí parece tener algún tipo de vínculo, tras lo revelado en la pasada tarde, es con Damián Mollá. El colaborador de El Hormiguero es uno de los invitados de la semana y no ha dudado en hablar de sus raíces argentinas, una conexión que al parecer comparte con Rosa.

Pasapalabra revela una inesperada conexión entre Damián Mollá y Rosa por sus raíces argentinas. 🇦🇷#Pasapalabrahttps://t.co/QzXxd5W1KU — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 8, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.