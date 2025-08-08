De la tele al escenario

'Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista

Mireia Montávez interpretará a la directora de la Academia en ‘Triunfo: El musical de tu vida’, que se estrenará en octubre de 2025.

Concursantes de 'OT 2001'

Concursantes de 'OT 2001' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

‘Operación Triunfo’ dará el salto a los escenarios conTriunfo: El musical de tu vida’, un espectáculo que se estrenará en octubre de 2025 y que rendirá homenaje al popular talent show de Gestmusic. La propuesta, que mezcla emoción, humor y música, incluirá temas originales y versiones de canciones icónicas, recreando sobre las tablas el espíritu del programa que marcó a toda una generación.

La obra, ideada y dirigida musicalmente por Luis Montiel, quien formó parte del equipo artístico de ‘El Rey León’ en España y ha trabajado como coach vocal en ‘La Voz Kids’ e ‘Idol Kids’, buscará capturar la esencia del concurso a través de un montaje con coreografías, proyecciones y referencias que reconocerán los seguidores más fieles.

El proceso de selección del elenco ya está en marcha y permanecerá abierto hasta el 15 de agosto. La convocatoria está dirigida a intérpretes de entre 18 y 50 años con talento para el canto y pasión por el teatro musical. Los aspirantes que superen la primera fase se darán cita en Madrid para las pruebas presenciales, donde se elegirá a quienes darán vida a los nuevos “alumnos” de esta academia ficticia.

Entre los nombres confirmados destaca Mireia Montávez, concursante de la primera edición de ‘OT’ y miembro del grupo Fórmula Abierta, que asumirá el rol de directora de la Academia. Su personaje estará inspirado en la figura de Noemí Galera y aportará una visión muy personal, basada en su experiencia dentro del fenómeno.

‘Triunfo: El musical de tu vida’ es una producción de Luis Montiel y cuenta con la distribución de Diverfest Eventos. No forma parte de la marca oficial ‘OT’ ni de sus productoras, y prevé una gira por diversas ciudades españolas antes de su desembarco en Madrid con una versión ampliada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  2. Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
  3. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
  4. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  5. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  6. Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
  7. Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
  8. Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera

Más de 500 efectivos integran el dispositivo de seguridad del Descenso del Sella: "No tiene parangón en toda España, excepto con la Romería del Rocío"

Más de 500 efectivos integran el dispositivo de seguridad del Descenso del Sella: "No tiene parangón en toda España, excepto con la Romería del Rocío"

Un pregón para reivindicar la "belleza" de la tauromaquia: "Soy católico, monárquico y taurino; son mis religiones"

Un pregón para reivindicar la "belleza" de la tauromaquia: "Soy católico, monárquico y taurino; son mis religiones"

En imágenes, así arranca la 23.º edición de FAPEA en Llanera

En imágenes, así arranca la 23.º edición de FAPEA en Llanera

Alemania suspende las exportaciones a Israel de armas que pudieran emplearse en Gaza

Alemania suspende las exportaciones a Israel de armas que pudieran emplearse en Gaza

La "marcas" de los cacos para asaltar viviendas se extienden a Langreo: investigan la colocación de testigos de silicona en dos edificios de La Felguera

La "marcas" de los cacos para asaltar viviendas se extienden a Langreo: investigan la colocación de testigos de silicona en dos edificios de La Felguera

Telefónica reforzará con una unidad móvil la cobertura 5G del Descenso Internacional del Sella

Telefónica reforzará con una unidad móvil la cobertura 5G del Descenso Internacional del Sella

Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa

Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa

Yaiza, la joven de 23 años alérgica a la menstruación: “Me han inducido la menopausia con pastillas”

Yaiza, la joven de 23 años alérgica a la menstruación: “Me han inducido la menopausia con pastillas”
Tracking Pixel Contents