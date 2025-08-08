El padre de Alejandra Rubio rompe su silencio y habla sobre su relación con Carlo Costanzia: "Están haciendo las cosas mejor"

La pareja formada por Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se ha convertido en uno de los romances más comentados del momento. Tras meses de rumores y atención mediática, parece que su relación atraviesa una etapa especialmente positiva, según confirma Alejandro Rubio, padre de la colaboradora. En unas declaraciones con el equipo de Europa Press, el ex de Terelu Campos no solo muestra su satisfacción por el buen momento personal de su hija, sino que también expresa su confianza en que las familias de ambos continúen estrechando lazos.

Alejandro se ha mostrado entusiasmado con la relación: "Muy bien, muy bien. La verdad es que todo muy bien. Yo a ellos los veo muy bien y están haciendo las cosas mejor", asegura. Su alegría va más allá, subrayando: "Sí, sí, sí, los veo muy bien, afortunadamente, y yo muy complacido por ellos, desde luego". Además, confía en que Alejandra y José María Almoguera, primos por parte de madre, se reunirán en algún momento para que sus respectivos hijos se conozcan: "Pues supongo que sí, claro, como tiene que ser. Estoy absolutamente seguro de que va a ser así, desde luego".

El padre defiende la actuación de la influencer ante quienes la han criticado por haber acudido a la cárcel a felicitar a Pietro, hermano de Carlo Costanzia, por su cumpleaños. Rubio lo ve completamente natural: "¿A felicitarles por qué? ¿Por su cumpleaños? Sí. Muy bien, me parece muy bien. Me parece una cosa absolutamente normal, como tiene que ser. Bueno, es que la defiendo yo y la defendería al mundo entero. O sea, al final es una felicitación a un familiar. ¿Qué problema hay?"

Alejandro también destaca la autonomía y madurez de su hija: "Bueno, ella es autónoma, ella sabrá lo que hace, y cuando lo hace bien y me pregunta, pues yo le aconsejo. Pero bueno, yo confío mucho en ella, la verdad, bastante". Para él, la joven está atravesando un gran momento personal: "Lo está haciendo muy bien, últimamente".

Por último, el padre entiende la complicidad que el hijo de Mar Flores muestra con la colaboradora: "Pues claro, como tiene que ser. Se lo merece". Así, Alejandro Rubio deja claro el apoyo absoluto a su hija y su buena opinión sobre el momento que vive la pareja, sin dejar de defender su derecho a tomar sus propias decisiones y apoyar a su familia como mejor considera.