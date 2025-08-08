Pedro Piqueras vuelve a la televisión y lanza una dura reflexión: “El virus del odio está creciendo”

Pedro Piqueras ha vuelto a la pequeña pantalla y lo ha hecho con la misma calma y contundencia que siempre le han caracterizado. Tras despedirse de los informativos de Telecinco en diciembre de 2023, el veterano periodista se había tomado un merecido descanso para disfrutar de una vida más relajada a sus 70 años recién cumplidos. Un retiro parcial en el que, sin embargo, nunca ha perdido del todo el contacto con el público: ha publicado su libro Cuando ya nada es urgente y ha realizado algunas apariciones puntuales en televisión.

Su último regreso ha sido en el programa Mañaneros 360 de TVE, presentado por Adela González y Javier Ruiz. Este último, visiblemente emocionado, le dio paso con palabras de admiración: “El hombre que les ha contado tantas noticias es el hombre al que hoy le vamos a pedir lectura y análisis. No información, sino valoración. Pedro Piqueras, ¿qué tal?, muy buenas tardes”.

Con su característico sentido del humor, Piqueras arrancó sonrisas al responder: “Muchas gracias, me estaba aburriendo un poquito”.

“El virus del odio está creciendo”

Lejos de limitarse a un saludo cordial, Piqueras aprovechó su intervención para hablar de uno de los temas que más le preocupan: la inmigración y el clima social que se está generando en torno a ella. A raíz de las imágenes de una patera llegando a la playa de Castell de Ferro (Granada), donde algunos bañistas intentaron detener a los migrantes, el periodista fue claro: “Es un asunto peliagudo, el de la inmigración y la forma de verla por parte de algunos. Yo le llamo a esto el ‘virus del odio’, que se ha extendido a través de las redes sociales desde hace mucho tiempo”.

Con gesto serio, advirtió que lo más alarmante no son solo los incidentes concretos, sino la mentalidad que empieza a calar en parte de la población: “Lo peor de todo es que el virus del odio está creciendo”.

Un toque de atención a la política y los medios

Fiel a su estilo reflexivo, Piqueras no dudó en señalar a responsables en distintos frentes: “Estamos fallando. Está fallando todo el mundo, pero sobre todo la política”.

Defendió que la inmigración es un reto que debe afrontarse con unidad: “Es tan grave y difícil que exigiría acuerdos entre los partidos mayoritarios, que cada vez están más lejos”.

Un mensaje de empatía

Antes de despedirse, el presentador quiso recordar algo que considera esencial: “Son seres humanos que salen de zonas de guerra y de catástrofe, donde Europa ha invertido muy poco. Tienen hambre y vienen a hacer los trabajos que nosotros no hacemos”.

Así, Pedro Piqueras regresa a la televisión no para dar titulares de urgencia, sino para invitar a una reflexión profunda. Con su voz pausada y su mirada serena, ha demostrado que, aunque ya no esté al frente de un informativo diario, sigue teniendo mucho que decir… y que su experiencia es más necesaria que nunca en un tiempo marcado por la polarización.