Simón Pérez y Silvia Charro: del vídeo viral sobre “hipotecas fijas” que los lanzó a la fama al momento más delicado de sus vidas

Lucía Salazar

Simón Pérez y Silvia Charro se hicieron virales gracias a aquel ya mítico vídeo sobre hipotecas a tipo fijo, más recordado por su peculiar estado en cámara que por el contenido financiero. En cuestión de horas pasaron de ser asesores respetados a perder trabajos, ingresos y reputación.

Del éxito a la ruina

Simón y Silvia tenían carreras consolidadas y una vida acomodada, pero el escándalo les cerró todas las puertas. Él asegura que perdió 600.000 euros en acciones en un solo día y que, en 24 horas, se quedó sin casa ni sueldo. Ella, por su parte, reconoce que ningún banco ni entidad quiso volver a contratarlos. Incluso sus familias se distanciaron: “Ha sido un perjuicio enorme… hasta familiares han negado que me conozcan”, confesaba Simón.

Tras un tiempo viviendo en el coche y dando clases de economía por YouTube, probaron suerte con una consultora propia y más tarde con un negocio de cultivo de cannabis en Macedonia del Norte. Ninguno de los proyectos funcionó y, para colmo, se sumaron demandas y problemas judiciales.

Delante de la cámara… para lo peor

En los últimos años, su actividad en internet ha derivado en un espectáculo autodestructivo. Simón se ha mostrado consumiendo alcohol y drogas en directos, aceptando retos humillantes por dinero: desde beber su propia orina hasta cubrirse con un cubo de vómito. Su deterioro físico y mental ha preocupado incluso a sus seguidores.

La situación ha llegado a tal punto que, a principios de julio, ingresó voluntariamente en un centro psiquiátrico: “Ha intentado dejar de consumir y no lo ha logrado… ha decidido ponerse en manos de profesionales”, explicaba Silvia, pidiendo que dejen de tentarlo con mensajes y ofertas de droga.

Silvia, también en el punto de mira

Aunque trata de acompañar a Simón en este proceso, Silvia no oculta que también está atravesando un momento complicado. En una entrevista llegó a mostrar un test positivo por cocaína, lo que le ha valido el apodo de “Chusa” en redes sociales. “Yo también tengo mi camino y mis cosas”, afirmaba.

Hoy, lejos de los trajes y las cifras millonarias, viven pendientes de sus emisiones en directo para subsistir. Su historia, marcada por un ascenso meteórico y una caída aún más estrepitosa, deja claro que la fama puede ser tan fugaz… como devastadora.

