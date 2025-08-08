La sorprendente respuesta de Alejandra Rubio tras la portada de Alessandro Lequio: "No acostumbro a hablar de los demás"
No hay semana sin algún desencuentro entre las Campo y Alessandro Lequio
En los últimos meses, no hay semana sin algún desencuentro entre las Campo y Alessandro Lequio, principalmente con Alejandra Rubio en el programa 'Vamos a ver', donde ambos colaboran. Su relación profesional, marcada por reproches e ironías, suma un nuevo capítulo a raíz de una reciente polémica: el conde italiano criticó abiertamente una portada en la que la nieta de María Teresa Campos posaba junto a su actual pareja, sugiriendo que las imágenes habían sido pactadas con la prensa.
La situación ha adquirido un tono irónico cuando, pocos días después, el exmarido de Ana Obregón era protagonista de otra portada, esta vez en traje de baño durante sus vacaciones, alimentando el debate entre los colaboradores de televisión. Preguntada por el equipo de Europa Press en el aeropuerto junto a Carlo Costanzia, la hija de Terelu ha preferido mostrarse indiferente ante las críticas: "Yo es que no acostumbro, así, a no ser que sea en el trabajo, a hablar de los demás", zanja, dejando claro que prefiere no pronunciarse sobre cuestiones ajenas a su vida personal.
Tampoco ha querido desvelar si ella y su pareja ponían rumbo a Italia para pasar unos días con la familia del joven: "Lo siento, no te voy a decir", responde con una sonrisa, mostrando su habitual discreción. Con estas declaraciones, la colaboradora vuelve a dejar claro que no va a entrar en juegos mediáticos ni alimentar polémicas personales.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera