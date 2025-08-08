Yaiza, la joven de 23 años alérgica a la menstruación: “Me han inducido la menopausia con pastillas”

Para muchas mujeres, la regla es molesta. Para Yaiza, es una auténtica condena. Esta joven de 23 años convive desde los 13 con una rara alergia a la progesterona, la hormona que aumenta antes de que llegue la menstruación y que, en su caso, desata un sinfín de reacciones que le impiden llevar una vida normal.

Hinchazón, dolor y visitas constantes al hospital

Todo comenzó poco después de su primera regla. “Se me empezaron a hinchar los párpados y los labios vaginales. Tenía que ir al hospital a pincharme”, cuenta. A eso se sumaron fiebre, urticarias y un dolor crónico de vejiga que la obliga a ir al baño cada diez minutos. “Al año de bajarme la regla empecé con infecciones de orina… tengo dolor de vejiga crónica”, recuerda.

Un diagnóstico que tardó 10 años

Durante una década, los médicos buscaron respuestas hasta descubrir que se trataba de una alergia a su propia menstruación, una dolencia tan extraña como incapacitante. La solución que le han propuesto es radical: inducirle la menopausia mediante pastillas.

Menopausia prematura… y nuevos síntomas

El tratamiento le ha permitido frenar las crisis más graves, pero también ha traído otros problemas: espasmos musculares, sofocos y fuertes dolores de cabeza. “No es fácil, pero es lo único que me permite tener un poco de tranquilidad”, explica.

Una lucha que continúa

Yaiza asegura que aún le quedan diagnósticos por recibir y pruebas por realizar. Pero tiene claro que seguirá buscando soluciones. “Nadie debería sufrir así por algo tan natural como la regla”, dice, convencida de que contar su historia ayudará a visibilizar una enfermedad tan rara como poco conocida.