Lista de invitados
Antena 3 deja ver a los invitados de Joaquín y Susana en la nueva temporada de 'Emparejados'
El programa vuelve un año después de su estreno con un concepto de pareja más amplio que en el primer especial.
Redacción Yotele
'Emparejados' vuelve muy pronto a Antena 3. El programa que presentan Joaquín Sánchez y Susana Saborido ya promociona su vuelta después del especial emitido el año pasado y con un concepto de pareja mucho más amplio.
En aquel programa, la pareja recibió como invitados a otra pareja, María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Sin embargo, para esta nueva temporada la lista de invitados opta por parejas que vayan más allá de noviazgos o matrimonios.
Bertín Osborne y Alejandra Ortiz (padre e hija), Loles León y Bibiana Fernández (amigas), Carmen Morales y Shaila Dúrcal (hermanas), El Cordobés y Virginia Troconis (pareja) y Victoria Federica y Rochi Laffón (amigas) son los dúos que podemos ver en la nueva promo del programa.
El estreno de esta nueva temporada, previsiblemente en septiembre, llega tras el especial emitido el año pasado que, aunque no fue líder de su franja, sí plantó cara al regreso de 'Gran Hermano' anónimos con un buen 14,1% de share en la noche del jueves.
