¿Gatos eternos? La verdad tras la “vacuna” que promete que vivan hasta los 30 años

En redes no se habla de otra cosa: una supuesta vacuna japonesa que podría hacer que los gatos vivan hasta los 30 años. La noticia ha corrido como la pólvora entre amantes de los felinos, pero... ¿qué hay de cierto? ¿Estamos a punto de vivir una revolución gatuna o es solo otro bulo viral con exceso de entusiasmo?

¿Una vacuna que da nueve vidas… más?

Todo comenzó con un nombre que ya suena como de película: Toru Miyazaki, profesor de inmunología de la Universidad de Tokio. Según algunos titulares, habría creado un tratamiento milagroso que “alarga la vida de los gatos hasta los 30 años”. Pero calma, porque no es tan simple ni tan mágico como lo pintan.

La realidad es que Miyazaki lleva años investigando una proteína llamada AIM (Inhibidor de Apoptosis de Macrófagos), que podría ayudar a prevenir una de las enfermedades más silenciosas y peligrosas para los gatos mayores: la insuficiencia renal crónica (IRC).

¿Qué es la IRC y por qué es tan grave?

La IRC es una enfermedad común en gatos mayores de 10 años que deteriora poco a poco la función de los riñones. Y lo peor: no da la cara hasta que ya es tarde.

Entre los síntomas más comunes:

Aumento en el consumo de agua y visitas a la caja de arena

visitas a la caja de arena Pérdida de peso , apatía, vómitos y mal aliento

Pelo apagado y actitud decaída

Con tratamiento y una alimentación específica se puede ralentizar el avance, pero no hay cura. Y aquí es donde entra en juego el trabajo de Miyazaki.

El tratamiento que enseña a “limpiar” los riñones

Lo que propone este científico no es una vacuna mágica, sino un tratamiento en pruebas que ayudaría al sistema inmune del gato a detectar y eliminar residuos acumulados en los riñones. En palabras simples: el AIM actúa como un GPS para los macrófagos, las células que “se comen la porquería”. “El AIM señala la zona afectada, y los macrófagos llegan a limpiarla”, explica Miyazaki desde su laboratorio en Tokio.

Si este tratamiento funciona, podría evitar el deterioro de los riñones antes de que sea irreversible. Eso sí, aún no está disponible, y no garantiza vivir 30 años, aunque sí podría sumar algunos más con calidad de vida.

¿Podrían los gatos vivir hasta los 30?

Aunque parece ciencia ficción, sí hay casos documentados de gatos súper longevos. El más famoso: Creme Puff, que vivió 38 años y 3 días en Texas (sí, figura en el Guinness). Pero son la excepción, no la norma.

Hoy en día, un gato doméstico vive entre 12 y 18 años, aunque muchos ya alcanzan los 20. Así que, si la insuficiencia renal deja de ser una amenaza, quizás sí veamos más mininos cumplir los 25 o incluso los 30. Pero no gracias a una vacuna milagrosa, sino a ciencia, cuidados y mucho amor.

Entonces… ¿es verdad o es viral?

Un poco de las dos. El tratamiento existe, está en fase de pruebas y podría ser un gran avance para la salud felina. Pero nadie ha prometido gatos de 30 años correteando por el salón.