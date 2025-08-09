'La ruleta de la suerte'
Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: "¡Parad!"
La copresentadora del concurso interrumpió el programa para dar una sorpresa al presentador
Kevin Rodríguez
Laura Moure fue protagonista de la última entrega veraniega de 'La ruleta de la suerte'. La copresentadora tuvo que paralizar por completo el concurso para dar una sorpresa, que en medio de las grabaciones, ni Jorge Fernández recordaba.
Sucedió mientras el presentador anunciaba el primer panel de la mañana. "¡Un momento! Que tenemos una sorpresa", interrumpía la copresentadora desde el panel. Ante las palabras de su compañera, Fernández se quedaba incrédulo, sin saber de qué se trataba.
Acto seguido, la banda del programa comenzaba a tocar el cumpleaños feliz, desatando la risa del presentado que aplaudía mientras miraba a cámara.
"Gracias. Muchas gracias", reaccionaba el vasco. "8 de agosto, hoy es mi cumple, sí". "Estaba yo metido en el programa y ni me acordaba del cumpleaños ni nada", reconocía segundos después.
