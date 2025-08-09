Ni Manu ni Rosa: el flamante nuevo concursante de Pasapalabra al que Roberto Leal manda un mensaje en directo
El presentador se dirige a este famoso cantante internacional
Cantantes, actores, actrices, presentadores. Son muchos los rostros conocidos que a lo largo de la historia de Pasapalabra se han dejado caer por el plató para ser parte del equipo naranja o del equipo rojo y ayudar a los concursantes a ganar segundos de cara a la esperada y exigente prueba final: el rosco del programa.
Un bote millonario que aún no tiene dueño y que próximamente podría ayudar a ganarlo el mismísimo Alejandro Sanz. Al menos, es lo que ha intentado Roberto Leal al lanzarle un claro mensaje al cantante aprovechando un tema que sonaba en "La pista". “Te encanta Pasapalabra y no has venido”, le decía el de Sevilla.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
