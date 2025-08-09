Un paseo por El Fontán, foto con Mafalda en el Campo San Francisco y parada en las lletronas de Gijón, Chenoa se refugia en Asturias: "Es un lugar que siempre me llena el alma"
La cantante pasa unos días en el norte para prepararse de cara a sus próximos proyectos profesionales
El norte parece ser el destino elegido por muchos para desconectar del calor que abrasa la península y Asturias es el destino predilecto por muchos famosos para desconectar y disfrutar de sus paisajes y gastronomía. Desde Tania Medina y Alejandro Nieto, exconcursantes de La isla de las tentaciones, a Montoya o Álvaro Muñoz Escassi. Todos estos rostros conocidos se han dejado caer este verano por Gijón, Ribadesella u Oviedo y la última en sumarse ha sido Chenoa.
La cantante ha visitado Gijón y Oviedo, tal y como ha compartido en un carrusel de fotos que ha subido a su perfil de Instagram. En las imágenes que ha compartido la presentadora de OT, se pueden ver algunos de los lugares en los que ha estado en sus vacaciones. Desde El Fontán, una foto con la Mafalda de el Campos San Francisco o una escapada a Gijón con las lletronas de fondo. Una escapada que además, ha compartido con su perrita Cloe, a la que adoptaba hace unos meses.
Enamorada de Asturias
La cantante no ha parado desde que llegó a Asturias, a pesar de que las razones de su visita eran desconectar para recargar fuerzas de cara a la próxima temporada, cargada de compromisos profesionales. Y es que entre su labor como jurado en "Tu cara me suena", junto a proyectos como presentadora como "Dog House", Chenoa se ha consolidado como rostro televisivo capaz de afrontar cualquier formato. A sus cincuenta años, la vida le sonríe más que nunca.
Una estancia de la que se lleva un buen recuerdo, a tenor de las palabras que ha compartido en su perfil de Instagram y que dejan ver que es toda una enamorada de Asturias. "Estos días hemos estado #Cloe y yo desconectando un poquito y recargando pilas en un lugar que siempre me llena el alma: #Asturias 💚🙋🏻♀️ Naturaleza, comida rica, buena gente y esa paz que solo se encuentra entre montañas y mar. 🏔🌊🥰 A veces, lo más simple es lo que más necesitamos. 🤗🤩🥰🐶❤️❤️ Cómo estáis vosotr@s amores? 😍🤩", decía la cantante
