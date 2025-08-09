Audiencias 08/08/2025

'El Peliculón' lidera la noche y 'La que se avecina Portugal' se estrena con fuerza

La comedia llega siendo líder de la TDT en su franja

'El Peliculón' / 'La que se avecina Portugal'

'El Peliculón' / 'La que se avecina Portugal'

'El Peliculón' vuelve a liderar la noche del viernes. La cinta 'En guerra con mi abuelo' logra un 11,7% y 877.000 espectadores y es la única oferta nocturna que supera el doble dígito, regalándole otra cómoda victoria a Antena 3.

En los canales temáticos, destaca el buen estreno de 'La que se avecina Portugal', que se estrena con fuerza en FDF al congregar al 4,3% y 330.000 seguidores.

Por su parte, el refrito de 'De viernes' conserva la segunda plaza a pesar del bajón respecto a la semana pasada. Los mejores momentos del programa de Bea Archidona y Santi Acosta sólo seducen al 8,6% de la audiencia, unos 507.000 televidentes.

PRIME TIME

Antena 3

El Peliculón: En guerra con mi abuelo: 11,7% y 877.000

Telecinco

De viernes (r): 8,6% y 507.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8% y 624.000

Cine: Día de patriotas: 6,7% y 462.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 3,1% y 229.000

El Blockbuster: Oso vicioso: 5,3% y 404.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 4,3% y 301.000

laSexta Columna: 4,8% y 365.000

Equipo de Investigación: 4,3% y 333.000 / 3,7% y 226.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 291.000 / 6,5% y 492.000

Plano general: 3,6% y 283.000

Historia de nuestro cine: 4,5% y 329.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 5,4% y 205.000 / 7,9% y 190.000

Antena 3

Cine: Dreamland: 5,9% y 237.000

La 1

Cine 2: Richard Jewell: 5,4% y 165.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,7% y 1.089.000

Yas verano: 10,4% y 726.000

Pasapalabra: 20,9% y 1.362.000

La 1

Malas lenguas: 8,8% y 690.000

Valle salvaje: 10,3% y 763.000

La promesa: 11,2% y 775.000

La pirámide: 5% y 319.000

Aquí la tierra: 7% y 452.000

Telecinco

Tardear: 8,6% y 660.000

El diario de verano: 8,4% y 552.000

Agárrate al sillón: 7,7% y 507.000

laSexta

Zapeando: 4,8% y 382.000

Más Vale Tarde: 5,3% y 367.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,5% y 422.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,3% y 288.000

La 2

Saber y ganar: 2% y 161.000 / 4,1% y 337.000

Grandes Documentales: 3,1% y 233.000

Malas lenguas: 4,8% y 314.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12% y 281.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,2% y 799.000

La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.547.000

La 1

La Hora de La 1: 16% y 279.000

Mañaneros 360: 12,9% y 366.000 / 10% y 722.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,5% y 196.000

Vamos a ver: 10,9% y 282.000 / 10% y 606.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 8,6% y 169.000

Al Rojo Vivo: 7,8% y 252.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,9% y 10.000 / 2,6% y 41.000 / 3,3% y 66.000

En boca de todos: 6,1% y 176.000

La 2

El cazador: 1,6% y 41.000 / 1,9% y 73.000

La pirámide: 1,8% y 118.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,8% y 1.797.000

Telediario 1: 12,7% y 1.046.000

Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 810.000

Noticias Cuatro 1: 7,4% y 496.000

laSexta Noticias 14H: 6,4% y 461.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.366.000

Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 611.000

Telediario 2: 8,1% y 582.000

laSexta Noticias 20H: 4,7% y 306.000

Noticias Cuatro 2: 4,3% y 279.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (9,3%), Telecinco (8,5%), laSexta (5,2%), Cuatro (4,8%), La 2 (3,4%)

Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (9,7%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,3%).

