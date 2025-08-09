El plató de Fiesta se viene arriba tras la confesión de un colaborador sobre Terelu Campos: "Una mujer guapísima, pero guapísima"

Terelu Campos vive una nueva luna de miel con Telecinco tras el final abrupto de Sálvame y los cambios en la cadena que terminaron con todo los rostros del programa saliendo por la puerta de atrás, a excepción de Las Campos y Jorge Javier Vázquez.

Ahora, la hija de María Teresa Campos afianza su regreso a la televisión como presentadora de 'Fiesta' en Telecinco, mostrándose ilusionada y radiante en su segunda semana al frente del magacín de fin de semana. La comunicadora afronta esta nueva etapa profesional con soltura debido a su experiencia.

Pese a su buen momento profesional, no se puede negar que la presentadora ha cedido en sus pretensiones de no mancharse muchos las manos y tuvo que irse dos veces a Honduras para ganarse la confianza definitiva de los responsables de la cadena. Su buen hacer en Supervivientes y su rápida vuelta tras una corta colaboración en TVE terminaron por convencer a los jefes de Mediaset, que le han premiado con el programa de Emma García durante el verano.

Aunque si hay un tema que salpica a las Campos y que sigue coleando es el famoso posado de Terelu en Lecturas. La colaboradora sorprendía con una espectacular portada en bikini pero muchos achacaban el buen aspecto de la televisiva a la magia del Photoshop.

Con el fin de desmentirlo, la hermana de Carmen Borrego aparecía en Fiesta y presumía de algunas fotos al natural en la costa malagueña y en bañador. Unas fotos ante las que Juan Luis Galiacho, colaborador del programa y uno de los "pretendientes" de la televisiva se rendía y comentaba, "una mujer guapísima, pero guapísima", señalaba en plató.

Carmen Borrego se pronuncia sobre el divorcio

Además, ante las palabras de Paola en las que asegura que la firma del divorcio es cuestión de tiempo, Carmen añadía: "Paola habla porque le preguntan, pobrecita, no le vamos a echar la culpa a ella. Si le preguntan, tendrá que contestar la chiquilla".

Ajena al nuevo frente que ha surgido sobre el supuesto estado en el que se encontraba la casa de su madre, María Teresas Campos, cuando se vendió, sentenciaba: "La mansión de mi mamá ya no es de mi mamá hace mucho tiempo. La casa estaba en perfecto estado, te lo digo yo. Hazme caso, no montemos ahora ya otra vez... en perfecto estado".