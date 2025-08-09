Polémica en First Dates tras las inapropiadas palabras de un soltero sobre las mujeres: "Son todas posesivas y obligan a..."
Esta ha sido la reacción de su compañera de velada
Las citas en First Dates nunca dejan indiferente a nadie. Ya sea por la química instantánea que surge entre los comensales como por todo lo contrario. Precisamente ha sido falta de feeling lo que ha hecho que la tensión fuera el hilo conductor en la cita que compartieron Rafael y Silvia. Dos solteros que no conectaron al verse ni una vez fue avanzando la cena.
Además de esta falta de química, la tensión se hizo patente con un desafortunado comentario del soltero, quien no dudó en afirmar que "las mujeres son todas posesivas. Todas". Unas palabras ante las que su cita no supo bien ni qué decir, impactada por la contundencia de su compañero de mesa. "Pero eso os pasa a las mujeres, a los hombres no nos pasa”, añadió el soltero.
“La mayoría de las mujeres obligan a mentir. A lo mejor son cosas tontas, no serias. Una mujer se enfada por una chorrada y uno dice para qué se lo voy a decir”, siguió Rafa cuando su cita aseguró que ella era muy sincera y no soportaba las mentiras.
Formato británico con versión española
First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.
Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.
Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.
