Preocupación en First Dates después de que un comensal haga llorar a su cita en plena cena: "Me he quedado solo en ..."

Las citas en First Dates nunca dejan indiferente a nadie. Ya sea por la química instantánea que surge entre los comensales como por todo lo contrario. Las risas y los encontronazos por falta de afinidad son también una de las dinámicas del programa pero lo que no es tan habitual es que uno de los comensales acabe llorando en plena cita.

Esto es lo que ha pasado en el encuentro que Clifford y Mariana mantuvieron en el restaurante del amor. La dura historia pesonal del ganhes hizo que a la joven de 20 años se le saltaran las lágrimas. Y es que, según contó el chico, su padre acabó preso y su entonces pareja “nos robó la cuenta bancaria, secuestró a una hermanastra y ya no sé dónde está”.

Todo eso ocurrió un domingo y ese mismo lunes Clifford tenía que ir al colegio. Se caracterizaba por ser muy participativo, pero ese día estaba muy callado y su profesora de música, que también era su tutora, se dio cuenta. Después de clase le preguntó qué le ocurría y él se lo contó. “De momento me he quedado solo en Europa”, le dijo. Mariana se quedó en shock tras escuchar su historia. “Me dejaste fría”, le dijo. “De normal la gente llora”, respondió él.

Un soltero de Manresa hace que su pareja rompa a llorar en plena cita de 'First dates': “Me quedé solo” https://t.co/3VLBN4kKXA — First Dates (@firstdates_tv) August 6, 2025

Formato británico con versión española

First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.

Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.

Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.