Roberto Leal confiesa la lección que ha aprendido en Pasapalabra tras el fin del programa: "Voy a compartir con vosotros"

El presentador ha hecho un parón por vacaciones

Roberto Leal confiesa la lección que ha aprendido en Pasapalabra tras el fin del programa: &quot;Voy a compartir con vosotros&quot;

Roberto Leal confiesa la lección que ha aprendido en Pasapalabra tras el fin del programa: "Voy a compartir con vosotros"

Alejandra Carreño

Roberto Leal y su equipo se tomarán un respiro de Pasapalabra para reponer fuerzas y disfrutar de unas más que merecidas vacaciones de verano. Así, los seguidres fieles del concurso de las tardes de Antena 3 deberán conformarse con reposiciones del programa hasta el nuevo curso en septiembre, cuando se espera que el presentador vuelva a ponerse al frente del exitoso formato de la cadena privada.

Ahora, el presentador está disfrutando de unos días de vacaciones junto a su familia. Sin embargo, sigue teniendo muy presente el popular concurso a pesar de estar de descanso. Así, Roberto Leal ha explicado a sus seguidores en Instagram algo de lo que ha aprendido en el concurso. "Voy a compartir con vosotros algunas curiosidades que he aprendido en mi trabajo", haciendo referencia a las tardes de Pasapalabra y a todas aquellas palabras que pronunciamos o acentuamos mal.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
  2. La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
  3. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  4. Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
  5. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  6. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
  7. Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
  8. Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería

Ni Manu ni Rosa: el flamante nuevo concursante de Pasapalabra al que Roberto Leal manda un mensaje en directo

Ni Manu ni Rosa: el flamante nuevo concursante de Pasapalabra al que Roberto Leal manda un mensaje en directo

Dos muertos en el accidente de una avioneta en la localidad valenciana de Requena

Dos muertos en el accidente de una avioneta en la localidad valenciana de Requena

"Bolero", el toro campeón de los Díaz Carbajosa sigue triunfando en Llanera: "Es especial por todo, por su capa, su pecho y su linaje"

"Bolero", el toro campeón de los Díaz Carbajosa sigue triunfando en Llanera: "Es especial por todo, por su capa, su pecho y su linaje"

Julián Alvarez, Griezmann y el contragolpe letal del Atlético

Julián Alvarez, Griezmann y el contragolpe letal del Atlético

En imágenes: la comida en la calle de Salas llena el centro de la villa de música y buen ambiente

En imágenes: la comida en la calle de Salas llena el centro de la villa de música y buen ambiente

Roberto Leal confiesa la lección que ha aprendido en Pasapalabra tras el fin del programa: "Voy a compartir con vosotros"

Roberto Leal confiesa la lección que ha aprendido en Pasapalabra tras el fin del programa: "Voy a compartir con vosotros"

Sobrescobio, en el coche de San Fernando: medio millar de personas participan en la marcha por los pueblos del concejo

Sobrescobio, en el coche de San Fernando: medio millar de personas participan en la marcha por los pueblos del concejo

La "reina de los mares" sale gigante en Tazones: "No había visto una tan enorme en mi vida"

La "reina de los mares" sale gigante en Tazones: "No había visto una tan enorme en mi vida"
Tracking Pixel Contents