Rosa toma una inesperada decisión en Pasapalabra y se planta tras 180 programas: el público no da crédito a lo sucedido en la final
La gallega se convierte en la protagonista de la tarde
Una tarde más, Pasapalabra ha cerrado el programa con un emocionante empate. Ni Rosa ni Manu han conseguido hacerse con el esperado bote, una cifra que está cerca de los 2 millones de euros y que seguirá en juego unos días más, ya que ni la gallega ni el madrileó han logrado, por el momento el premio final.
En esta ocasión, Rosa era la que acaba tirando de cautela y se plantaba tras su primera vuelta, dejando en manos de Manu el desenalce del concurso. Así, Manu tuvo que acelerar para completar su vuelta y enfrentarse a las palabras que había dejado atrás. Su dilema fue claro: asegurar el empate o arriesgar por el bote.
Se cerraba así una tarde en la que Rosa se quedaba con 22 aciertos, dejando en manos de su compañero de consurso y rival la responsabilidad de decidir el resultado final.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
