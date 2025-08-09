Cómo salvar a tus plantas de la ola de calor (y evitar que mueran en el intento)

Con la primera ola de calor del verano azotando fuerte, tus plantas están pidiendo auxilio en silencio.Mientras tú sobrevives con aire acondicionado y litros de agua fría, ellas lo tienen más difícil. Pero no te preocupes, te traemos la guía definitiva para salvarlas del colapso veraniego.

Riega como una diva: solo por las mañanas

Lo primero que piensas cuando ves una planta decaída es: “¡Agua!”. Y sí, pero con cabeza. Nada de echársela a lo loco a las tres de la tarde. El mejor momento es a primera hora de la mañana, cuando el sol aún no está a tope. ¿El truco? Mete el dedo en la tierra. Si está empapada, no riegues. Si está seca, ¡adelante!

Y recuerda: el riego excesivo también mata. Mejor poco y controlado, y si puedes, añade un buen drenaje con guijarros para que no se ahoguen.

¡A la sombra, por favor!

¿Tú soportas estar en una terraza a las 3 de la tarde sin sombrilla? Pues tus plantas tampoco. Si puedes moverlas al interior, a un rincón con luz pero sin sol directo, mejor. Si no, invéntate una sombra casera: un toldo, una sombrilla o incluso una silla colocada estratégicamente. Consejo de experto: hasta una camiseta vieja sirve para cubrirlas unas horas.

No las cortes... ¡ni las alimentes!

Parece contradictorio, pero en plena ola de calor, ni podar ni fertilizar. ¿Por qué? Porque su energía está 100 % dedicada a sobrevivir, no a ponerse guapas ni a crecer.

No podes: esas hojitas pochas sirven de escudo.

esas hojitas pochas sirven de escudo. No fertilices: añadir nutrientes ahora es como mandarlas al gimnasio a 40 grados. Fatal.

Espera a que bajen las temperaturas y entonces sí, mimos, abonos y peluquería.

Dale mullidito: el mantillo es su aire acondicionado

Una capa de mantillo (sí, esa mezcla marroncita de materia orgánica) ayuda a que la tierra no se recaliente ni se seque tan rápido. Es como una mantita fresquita para sus raíces. Aplica unos 5-6 cm alrededor del tallo y… voilà, una planta más feliz.

Puedes encontrar el ideal para tu tipo de planta en cualquier tienda especializada o incluso hacerlo tú mismo con hojas secas, virutas o paja.

Plantas vivas, casa feliz

Tus plantas no gritan, pero si las ves mustias, apagadas o con hojas quemadas, es su forma de decirte “ayuda, por favor”. Cuídalas como se merecen, dales un respiro del calor infernal y te lo agradecerán con flores, verdes brillantes y ese toque de alegría natural que ningún ventilador puede dar.