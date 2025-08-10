Tras el adiós de Manu en Pasapalabra, llega Pepe, el nuevo rival de Rosa: la lucha de los concursantes por hacerse con el bote millonario
El madrileño se despide del programa
Manu y Rosa siguen con su encarnizada lucha por el bote de Pasapalabra. El madrileño y la gallega no consiguen aún hacerse con el premio final de casi 2 millones de euros. Una cifra astronómica por la que esta semana ha intentado pelear Pepe, aspirante a convertirse en concursante del programa y quien se vio las caras con Rosa para lograr la silla azul.
Sin embargo, el candidato madrileño no ha podido conquistar el trono azul y ha sido la gallega la que ha vuelto a jugar contra Manu por llevarse a casa el imponente bote en el rosco final.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
