Conmoción en Pasapalabra después de que esta invitada se confiese sobre su cáncer: "30 años de propina"

Sandra Ibarra fue una de las falamntes invitadas de la semana en Pasapalabra. La modelo y presentadora compartió plató con Roberto Leal, Manu y Rosa y no desaprovechó la ocasión de recordar lo que supuso para ella hacer frente al cáncer hasta en dos ocasiones.

Para ello, lució una camiseta que llamó la atención del presentador por el contundente mensaje que lleva impreso. "30 años de propina celebrando la vida", rezaba el mensaje que arrancaba un sonoro aplauso en plató.

Sandra Ibarra celebra la vida, y nosotros en #Pasapalabra la celebramos con ella. 👏👏



Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.