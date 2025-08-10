Los expertos adivierten: retirar siempre las cutículas podría estar dañando tus uñas

Lucir una manicura impecable es el objetivo de muchas, pero detrás de unas uñas bonitas hay un detalle que solemos pasar por alto: la salud de las cutículas. Y aunque en la mayoría de centros de belleza las retiren de forma rutinaria, las expertas advierten que hacerlo constantemente no es tan buena idea como parece.

Las cutículas cumplen una función clave: actúan como una barrera natural que protege la uña frente a bacterias y hongos. “No siempre es recomendable retirarlas por completo”, explican desde el salón madrileño My Little Momo, donde apuestan por técnicas más respetuosas, como empujarlas suavemente hacia atrás con un palo de naranjo después de ablandar la piel.

El motivo por el que en muchos centros las eliminan es puramente estético: al retirarlas, la uña parece más larga y limpia. Pero esta práctica, repetida con frecuencia, puede debilitar la uña y dejarla más expuesta a infecciones. La alternativa es clara: mantenerlas, cuidarlas e hidratarlas con aceites o cremas específicas para que estén sanas y fuertes.

Si cuidas tus uñas en casa, recuerda evitar morderlas, protegerlas con guantes al usar productos químicos y, si quieres darles un extra de mimo, apostar por tratamientos especializados. En My Little Momo, por ejemplo, ofrecen la manicura Doble Choc, que hidrata en profundidad gracias a ingredientes como cacao, chocolate y sales del mar muerto, dejando la piel suave y nutrida.

En resumen, la próxima vez que vayas a hacerte la manicura, no olvides que unas cutículas bien cuidadas son la base de unas uñas bonitas… y saludables.