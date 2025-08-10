La inesperada reacción de Terelu al enterarse de la posible boda de su sobrino: "No te estoy escuchando, ¿vale?"

En un verano marcado por rumores y posados veraniegos para la familia Campos, Terelu ha vuelto a ser una de las protagonistas de la temporada. La presentadora, conocida por su espontaneidad y sentido del humor, se dejó ver relajada y dispuesta a bromear incluso con temas personales.

La hija de María Teresa Campos comentó de manera natural y divertida con el equipo de Europa Press las fotografías en bañador que le hizo su hermana Carmen Borrego en sus vacaciones. "Todo me ha parecido bien", dijo entre risas, restando importancia a las imágenes y mostrando que la complicidad entre las hermanas sigue intacta.

Sin embargo, cuando los periodistas quisieron saber su opinión sobre la posible boda de su sobrino José María Almoguera con María, conocida como La Jerezana, la presentadora cambió el tono y optó por esquivar la cuestión con ironía: "Nada, voy a cerrar la ventanilla, no te estoy escuchando, ¿vale?"

El momento más curioso de la noche llegó cuando Terelu mostró un llamativo cuadro con su nombre junto al logotipo del popular reality 'Supervivientes'. Aunque no quiso desvelar la identidad de quien se lo había regalado, zanjó la incógnita diciendo: "Son cosas personales, ¿vale?".