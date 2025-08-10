El inesperado momento que se ha vivido en First Dates entre una de las camareras y un soltero: "No viene a cuento"

Una choca "risueña, enérgica y que tenga mucha iniciativa". Así define Álvaro, un soltero de 27 años a la mujer que está buscando para compartir su vida y como le gustaría que fuera su cita de la noche en First Dates.

Aficionado a la nimismática, el joven se define como un romántico y como una persona "tradicional". Lo que no esperaba es que en el restaurante del amor, su compañera de velada iba a ser una joven de 22 años que según él era "clavadita a mi ex", exlcamaba el comensal al oído de Laura Boado, una de las camareras del programa y que no sabía si esto era para el joven algo "bueno o malo".

El soltero parecía encantado con la sorpresa "Hay una cosa, que me la reservo, que no la voy a decir porque no viene a cuento, pero...". Decía el joven justo antes de confesar el parecido entre su cita y su expareja.

La inesperada confesión de un soltero a Laura Boado sobre su cita: "¿Pero eso es bueno o malo?" https://t.co/GDbdJETdQg — First Dates (@firstdates_tv) July 30, 2025

Formato británico con versión española

First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.

Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.

Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.