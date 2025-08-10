Una investigación científica asegura que “la mirada de pena” de los perros es un truco evolutivo

Esa mirada triste que te lanza tu perro cuando quiere una galleta, salir de paseo o simplemente que le acaricies… es pura estrategia. Y no, no nació con ella tal cual: la ciencia ha confirmado que nuestros peludos han desarrollado un músculo especial, exclusivo de su especie, para conseguir exactamente ese efecto en nosotros.

Se llama levator anguli oculi medialis (LAOM) y está situado justo encima de los ojos. Su misión: elevar la parte interna de las cejas, haciendo que los ojos parezcan más grandes y redondeados (muy “baby face”) y, de paso, adoptar ese aire de melancolía que activa de inmediato nuestro instinto protector. ¿Resultado? Un “ay, pobrecito” inevitable que, admitámoslo, casi siempre termina con un premio, un mimo o las llaves del parque en la mano.

De los lobos al sofá de casa

El hallazgo, publicado en la revista PNAS, confirma que este músculo es un producto de la convivencia con los humanos. Los lobos, por ejemplo, carecen de él. “La evolución de los perros se ha visto favorecida por su capacidad de comunicarse con nosotros y por su baja agresividad, y la mirada ha sido clave en ese proceso”, explica Anne Burrows, coautora del estudio.

Las pruebas van más allá: en 2013, el mismo equipo descubrió que los perros de refugio que usaban más esta “mirada de pena” eran adoptados más rápido. Entre las razas analizadas, el husky siberiano es la excepción: su músculo LAOM está mucho menos desarrollado, algo que encaja con su origen más cercano al lobo.

Un vínculo que se siente… y se mide

Además del LAOM, los perros cuentan con otro músculo (el RAOL) que modifica la forma de los ojos tirando de los párpados hacia las orejas. Y aquí está la magia: cuando un perro te mira fijamente, no solo está buscando indicaciones o atención, sino que ambos —sí, tú también— liberáis oxitocina, la hormona del amor y el apego.

Eso sí, los expertos aclaran que no es que los perros “planeen” conscientemente manipularnos con sus cejas. Simplemente, han aprendido que este gesto funciona… y vaya si lo usan.

Así que la próxima vez que tu perro te mire con esos ojitos tristes, recuerda: detrás de esa carita hay miles de años de evolución y un músculo diseñado para hacerte caer rendido. Y probablemente, en menos de un minuto, lo consiga.