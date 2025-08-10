'La ruleta de la suerte'

Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: "¡Parad!"

La copresentadora del concurso interrumpió el programa para dar una sorpresa al presentador

'La ruleta de la suerte'

'La ruleta de la suerte' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Madrid

Laura Moure fue protagonista de la última entrega veraniega de 'La ruleta de la suerte'. La copresentadora tuvo que paralizar por completo el concurso para dar una sorpresa, que en medio de las grabaciones, ni Jorge Fernández recordaba.

Sucedió mientras el presentador anunciaba el primer panel de la mañana. "¡Un momento! Que tenemos una sorpresa", interrumpía la copresentadora desde el panel. Ante las palabras de su compañera, Fernández se quedaba incrédulo, sin saber de qué se trataba.

Acto seguido, la banda del programa comenzaba a tocar el cumpleaños feliz, desatando la risa del presentado que aplaudía mientras miraba a cámara.

"Gracias. Muchas gracias", reaccionaba el vasco. "8 de agosto, hoy es mi cumple, sí". "Estaba yo metido en el programa y ni me acordaba del cumpleaños ni nada", reconocía segundos después.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
  2. Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
  3. Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
  4. Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
  5. Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
  6. La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”
  7. El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles
  8. Rodrigo Cuevas la lía en el Prestoso: el nuevo 'Jefe' del festival indie

Una persecución a toda velocidad tras un robo frustrado en Gijón: así fue la detención de seis personas que estaban sustrayendo cobre

Una persecución a toda velocidad tras un robo frustrado en Gijón: así fue la detención de seis personas que estaban sustrayendo cobre

Jessica Bueno rompe su silencio y aclara las críticas por sus vacaciones de lujo: “No gasto nada ahí”

Jessica Bueno rompe su silencio y aclara las críticas por sus vacaciones de lujo: “No gasto nada ahí”

La renovación de Amadou será este martes y al final solo firma una temporada

La renovación de Amadou será este martes y al final solo firma una temporada

La última "conquista" de Iker Casillas echa más leña al fuego en la comparación con Escassi: "Uno es un señor y el otro..."

La última "conquista" de Iker Casillas echa más leña al fuego en la comparación con Escassi: "Uno es un señor y el otro..."

¿Sarpullido con este calor? Descubre qué es la miliaria y cómo evitarla rápidamente

¿Sarpullido con este calor? Descubre qué es la miliaria y cómo evitarla rápidamente

Las dolorosas lesiones que los polvos de talco podrían provocar a tu bebé y por lo que los profesionales no los recomiendan

Las dolorosas lesiones que los polvos de talco podrían provocar a tu bebé y por lo que los profesionales no los recomiendan

Las imágenes de las consecuencias del incendio en Las Médulas

Las imágenes de las consecuencias del incendio en Las Médulas

Anabel Pantoja comparte el importante momento que ha vivido con su hija Alma: las primeras palabras de la pequeña

Anabel Pantoja comparte el importante momento que ha vivido con su hija Alma: las primeras palabras de la pequeña
Tracking Pixel Contents