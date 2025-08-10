Manu deja a Roberto Leal al borde de la lágrima en su último programa como concursante de Pasapalabra: "Es un momento histórico"
El concursante deja al presentador sin palabras
"Momento histórico en Pasapalabra". Así definía Roberto Leal lo que sucedió ayer en plató, con Manu como principal protagonista. El concursante se convertía así en el centro de todas las miradas y el público rompía en aplausos. Todo por su hazaña en "La pista". La prueba musical que más se le resiste al madrileño y a la gallega y que suele sacar de quicio incluso al mismísimo Roberto Leal, que en más de una ocasión ha cabado perdiendo la paciencia en clave de humor, ante los contínuos errores de los concursantes.
Esta vez, la cosa cambiaba ya que Manu acertaba, para sorpresa de todos, y lo hacía a la primera. "Esta vez sí", exclamaba el presentador en directo, ante la victoria del madrileño, que se llevaba la mayor cantidad de segundos frente al equipo de Rosa.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
