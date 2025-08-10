Los Morancos, rotos de dolor tras una dura (y repentina) pérdida familiar: "Te has ido muy pronto, pero nos dejas el corazón lleno"

Triste noticia para Jorge Cadaval y su familia. El integrante del dúo humorístico Los Morancos ha hecho público el fallecimiento de su cuñado, Alberto Fernández, pareja de su hermana Maite, con un sentido homenaje que ha compartido en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, Jorge ha publicado una fotografía de los dos, acompañada de un texto cargado de cariño y gratitud.

"Me gustaría decirte tantas cosas que no sé por dónde empezar... Bueno, sí sé. Me acuerdo cuando mi hermana me dijo que estaba enamorada de ti, y yo, su hermano, pensé: 'Jorge, vas a tener que compartir una de las cosas más importantes que la vida te ha dado'", comenzaba escribiendo, recordando el momento en que conoció a quien se convertiría en un pilar fundamental de su familia.

En sus palabras, el humorista relata cómo, sin saber al principio cómo era esa persona que comenzaba a entrar en casa de la mano de Maite, pronto entendió que ella había elegido bien: "Has sido y eres el mejor cuñado, el mejor amigo, el manitas que mi padre llamaba para resolver cualquier cosa".

Jorge no solo destaca la relación que mantenían, sino sobre todo el amor y la felicidad que le dio a su hermana: "Te convertiste en el hermano que siempre estuvo cerca de mi hermana y que la hizo tan feliz. Gracias por cruzarte en este bonito camino que es la vida. Gracias por darme esos sobrinos a los que adoro".

El mensaje, que termina con un sentido "Te has ido muy pronto, pero nos dejas el corazón lleno. Gracias, Alberto Fernández, por estos años tan bonitos formando parte de esta, tu familia. P.D.: Te queremos mucho y así seguirá siendo siempre", refleja el profundo dolor por esta pérdida y la huella imborrable que su cuñado deja en todos los que le conocieron.

Decenas de amigos y seguidores han respondido al post con muestras de cariño y condolencias, algo que confirma el gran aprecio del que gozaba Alberto tanto dentro como fuera del círculo familiar.