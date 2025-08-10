¿Qué fue de Rafa Castaño, flamante ganador del bote de Pasapalabra? Su impactante cambio físico tras hacerse millonario

Rafa Castaño puede presumir de haberse hecho con el bote más alto en la historia de Pasapalabra, llevándose a casa 2.272.000 euros. Lo hizo tras completar "El Rosco" en un solo turno, en un duelo contra Orestes Barbero, su eterno rival en el programa. Después de su victoria, se tomó un año sabático y se dedicó a la formación en inteligencia artificial, además de invertir el dinero de forma diversificada.

En la actualidad, el de Sevilla ha vuelto a la pequeña pantalla, esta vez como concursante de "Agárrate al sillón", el nuevo concurso de Telecinco en el que además ha destacado por su nuevo aspecto, como ha quedado patente en una de las últimas entregas de este. “Bueno, pues nada… Un poquito de máquina, un poquito de cardio… nada, rutina normal”, confiesa el Campeón ante la curiosidad del presentador. Pero hay algo más y que es súper importante para mantenerse de manera activa física y mentalmente: “Dormir bien”, confesaba el concirsante ante las preguntas del presentador, Eugeni Alemany.

Rafa Castaño desvela su secreto para estar en buena forma física: "No soy un gymbro" #AgárrateAlSillónhttps://t.co/eQ3thkugPe — Agárrate al sillón (@agarratesillon) August 10, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.