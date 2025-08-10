Sofía Suescun da la espalda a su madre tras sus imágenes en el hospital y toma partido por Kiko Jiménez: "Deseo caminar siempre a tu lado"

La familia Suescun-Galdeano vuelve a estar en el punto de mira tras el último conflicto público que involucra a Sofía Suescun, su pareja Kiko Jiménez, Cristian Suescun y Maite Galdeano. Cuando se cumple un año desde el enfrentamiento que distanció a Sofía de su madre Maite, la tensión ha vuelto a estallar, esta vez con su hermano Cristian en el epicentro de la polémica.

En los últimos días, el joven ha realizado duras declaraciones contra su cuñado, a quien acusa abiertamente de "perverso", "jeta" y de vivir a costa de las mujeres con las que mantiene relación. Según Cristian, Kiko sigue "siempre el mismo patrón", aludiendo a su anterior relación con Gloria Camila y asegurando que a ella también la "estafó".

Además, ha señalado que actualmente el influencer hace vida en la casa de su pareja y presume del Porsche de la influencer, mientras él admite sentirse abandonado por la que hasta hace poco era su hermana más cercana. La tensión ha llegado incluso a lo personal, pues Cristian ha confesado estar pasando por problemas de salud y ha advertido que se plantea emprender acciones legales contra los seguidores de Sofía que, afirma, le están amenazando en redes sociales tras el estallido de la confrontación.

Sofía se posiciona

Ahora, ha sido la influencer la que ha lanzado un mensaje de apoyo a su novio y a la familia de este, desmarcándose así de su hermano Cristian y de su madre, Maite Galdeano.

"En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú.

Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea.

Quiero darte las gracias por estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano. Gracias por defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti, y por poner mi bienestar por encima de todo.

Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente. Puedes con todo y contra todos, y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día.

Pero sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre, al igual que tu maravillosa familia, a la que admiro y que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida.

En nosotros no existe la rivalidad, solo el deseo de vernos crecer. Me emociona cómo te alegras de mis logros como si fueran tuyos, cómo celebras mis pasos adelante con la misma ilusión que si los hubieras dado tú. Esa generosidad tuya es uno de los tesoros más grandes de mi vida.

Lo nuestro se mide en respeto, en confianza y en amor del bueno.

Y ese, por suerte, no nos lo puede quitar nadie.

Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas con tus espectaculares menús que me cocinas, cómo te preocupas por mí cuando estoy mala o triste, y cómo siempre sabes levantarme cuando lo necesito. Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor.

Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado".

Siempre tuya,

Sofía"