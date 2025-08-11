Adiós a la ola de calor: España se prepara para un final con tormentas y desplome de temperaturas

España vive sus últimas horas de calor extremo antes de que la atmósfera dé un giro radical. Tras una semana sofocante, con noches imposibles y termómetros que han rozado los 40 °C en buena parte del país, la Aemet anuncia que el ciclón postropical Dexter ya está moviendo ficha: el calor se intensificará unas horas más… pero también llegarán tormentas espectaculares que descargarán incluso junto al mar.

Del asfalto ardiendo a los rayos sobre el Mediterráneo

Este domingo será uno de los días más extremos de esta ola de calor. Las máximas se dispararán por encima de los 35 °C en gran parte de la península y Canarias, y en zonas de Andalucía y el archipiélago canario oriental se superarán los 40 °C. El ambiente será sofocante, especialmente en la mitad sur y el Mediterráneo, donde las noches seguirán siendo “tórridas” sin bajar de 25 °C.

Pero el calor no llegará solo: Dexter, avanzando desde el Atlántico, arrastrará aire cálido y húmedo que formará nubes imponentes. Estas darán lugar a tormentas eléctricas intensas en Pirineos, Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, interior de Castilla y León, País Vasco y las sierras béticas. Vendavales, chubascos repentinos y un espectáculo de rayos marcarán la jornada.

Cuenta atrás para el respiro

Aunque la próxima semana seguirá siendo muy calurosa —con temperaturas entre 2 y 4 °C por encima de lo normal en gran parte del país—, la Aemet ya pone fecha al alivio: a partir del jueves se espera una bajada notable de temperaturas, sobre todo en el oeste peninsular y Galicia. No será un frío repentino, pero sí un calor más llevadero.

Lo que queda de agosto: calor, pero sin excesos… ¿O sí?

Entre el 18 y el 24 de agosto, Baleares y el nordeste peninsular podrían seguir más cálidos de lo habitual, mientras que el resto del país se moverá en valores más normales para la época. Las lluvias, en cambio, siguen siendo una incógnita, aunque las tormentas de estos días podrían dejar estampas tan virales como refrescantes.

Un verano que no da tregua, pero que promete cerrar esta ola de calor con un final de película… a golpe de relámpago sobre la playa.