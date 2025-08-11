Anabel Pantoja rompe a llorar y se confiesa en redes sociales: "En coma inducido"

Anabel Pantoja está viviendo al máximo su maternidad. La influencer se convertía en madre por primera vez y daba la bienvenida a la pequeña Alma, fruto de su relación con David Rodríguez.

Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja, tras pasar unos días de vacaciones, ha vuelto a las redes spciales compartiendo un especial momento que ha vivido junto a su hija. Nada más y nada menos que sus primeras palabras. Sin decirle nada ella, Anabel Pantoja ha captado cómo su hija Alma dice "mamá" con claridad y el escuchar esa palabra de la boca de su pequeña la ha emocionado por completo.

La prima de Isa Pantoja siempre se muestra muy natural en sus redes sociales. Anabel no duda en compartir cualquier tipo de mensaje y hace partícipe a todos sus seguidores de sus cuestiones cotidianas. Quizá en este aspecto radica el enorme seguimiento que tiene en la comunidad cibernética, ya que esta naturalidad es muy agradecida en todas las personas que la siguen en sus redes sociales.

En el punto de mira

La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha estado en el punto de mira en los últimos meses. A la espera de que la jueza decida si archiva la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando fue ingresada de urgencia en Gran Canaria el pasado 11 de enero o si dicta apertura de juicio contra ellos, la pareja estaría sometida a una presión que estaría pasando factura a su historia de amor.

Al límite, la influencer y su novio habrían protagonizado hace unos días una fortísima discusión en público en el aeropuerto de Las Palmas antes de regresar a la Península tras solo dos días en su residencia de Arguineguín y, según han contado en el programa 'Vamos a ver', tan tensa estaría la situación que no se habrían dirigido la palabra en varias horas y se habrían sentado separados en el avión.

Mientras David ponía rumbo a Córdoba para cumplir con sus compromisos profesionales, Anabel habría optado por quedarse en Sevilla con su pequeña y con su madre, Merchi Bernal, lo que no ha dejado de alimentar los rumores de crisis, llegando incluso algunos a afirmar que el fisioterapeuta estaría harto del carácter controlador de la sobrina de Isabel Pantoja.

Las lágrimas de Anabel

No es la primera vez que la vemos llorar ante una injusticia y ella siempre comparte su estado de ánimo, sea el que sea. Ahora hemos podido verla derrumbarse al ver una historia que han contado en televisión y por la que no ha querido ocultar sus ganas de llorar. “Una persona no se puede morir por una torcedura de tobillo. ¡Qué injusto!”, exclama la influencer. “Que todos los médicos de ese hospital pongan todos los conocimientos e interés para salvar a ese hombre por dios”, añade a su texto.“Me parece tan injusto lo que está pasando esta familia”, dice entre lágrimas. “La chiquita esta, Carmen Haro, que tiene en coma a su padre y por una torcedura de tobillo que en el traslado, sea como sea, lo sedaron y ahora está en coma inducido. Pero por una torcedura de tobillo, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar?”, se pregunta.