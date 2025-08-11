Tras cientos de programas en Pasapalabra, Rosa confiesa lo que siente por Manu: "Me da esa tranquilidad y se agradece mucho"

300 programas en Pasapalabra dan para mucho. Concretamente para acumular una importante cifra, 186.000 euros, que es lo que lleva en su contador personal Manu. Y es que el madrileño ha logrado hacerse un hueco en la pequeña pantalla gracias a los emocionantes duelos que cada tarde protagoniza frente a Rosa, compañera y rival en el concurso que presenta Roberto Leal.

Con motivo de esa redonda cifra, el programa decidía ofrecer a los espectadores la posibilidad de que le enviasen preguntas al madrileño para que las contestase en un directo en Instagram.

Entre las dudas que más se repetían era la de los planes que tenía en mente lleva a cabo si se hacía con los casi 2 millones de euros de premio. Y es que parece que Manu Pascual tiene muy claro en qué invertirá el dinero del premio. "El bote iría a ayudar a mi familia, formar una vida con mi pareja y seguir formándome como psicólogo", confesaba el concursante.

Su compañera y rival también ha felicitado por sorpresa a Manu dedicándole una emotivas palabras: "Como compañero es una persona muy tranquila, porque cuando llevas una trayectoria tan larga pasas por muchos momentos, altos, bajos..., y tener una persona que te dé esa tranquilidad, esa calma, se agradece mucho".

La felicitación sorpresa de Rosa a Manu por su programa 300 de #Pasapalabra: "Como compañero, me da tranquilidad".



Esto es una muestra de aprecio y cariño entre nuestros dos concursantes, más allá del programa. 🤗🩵🤗

https://t.co/A4ZYexTOZi — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 27, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.