Una española que vive en Australia confiesa cuanto puedes comprar por 30 euros: “Es del supermercado australiano más caro que hay”

Que Australia es cara, lo sabe todo el mundo. Pero la tiktoker española @nereaexplora ha demostrado que, incluso en “el supermercado australiano más caro que hay”, puedes llenar la despensa a mejor precio que en España.

De latas y básicos a caprichos muy americanos

Su bolsa incluía dos latas de alubias, tres de atún, dos de lentejas, una de champiñones y dos de vainas. A esto sumó galletas y leche “para merendar o picar algo”, bolsas de basura, laurel y avecrem. Pero el toque más llamativo estaba claro: una barra de pan de un metro acompañada de mantequilla de cacahuete y mermelada. “Muy americano, pero nos gusta”, comentaba con una sonrisa.

Frescura y equilibrio en el carrito

En el apartado de frescos, no escatimó: 12 huevos camperos, hummus, espinacas, fresas, tres tomates, dos aguacates, un pimiento, calabacín y zanahorias. “Con esto y un paquete de arroz y dos de pasta comemos perfectamente varios días”, aseguraba.

El debate que encendió las redes

Su vídeo se volvió viral, no solo por el contenido de la compra, sino por la comparación directa con España: “En España con 30 euros compras la mitad” afirmaban varios usuarios en sus comentarios.

Mientras tanto, esta española sigue disfrutando de su aventura australiana, demostrando que, a veces, las sorpresas más agradables se esconden en el ticket del supermercado.