Final inesperado en una cita en First Dates tras la atrevida petición de una comensal: "Tienes que cambiar lo de la cama"
La pareja mostró desde el principio una gran conexión
Pepi y Antonio llegaban a First Dates con la intención de encontrar a alguien con quien compartir momentos. Por su parte, Antonio, andaluz afincado en Tarragona, acudía al programa con pocas exigencias. "Le tengo mania a los perros y a los nietos porque se quedan con el amor que yo le quiero dar".
Pepi, su cita de la noche, iba con altas expectativas. "Me gusta un hombre alto, delgadito...", confesaba la mujer, quien además, confiaba en que su compañero de velada fuera una persona fogosa, ya que ella quería retomar su vida sexual.
Tras una agradable cena, ambos coincidían en que querrían volver a verse, pero la soltera ponía una condición. "Tienes que cambiar dos cosas: una el baile y la otra lo de la cama... si eso va bien o no", le decía.
Formato británico con versión española
First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.
Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.
Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.
- Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles
- Rodrigo Cuevas la lía en el Prestoso: el nuevo 'Jefe' del festival indie