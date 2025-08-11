Frenan Espejo Público después de que el presentador insultara a un colaborador en directo

Espejo Público continúa siendo uno de los programas más vistos en la televisión. No en vano este formato de las mañanas de Antena 3 ha logrado superar incluso a su dura competencia en Telecinco. Y lo ha conseguido en parte gracias a la gran nomina de colaboradores que tiene el formato de Atresmedia y que hace que muchas veces se vean enfrentamientos en plató.

De hecho son comunes los puntos de vista distitnos entre ellos. Concretamente hay algunos como Elisa Beni o Gonzalo Miró que casi cada día protagonizan un enfrentamiento. Y hoy lunes la verdad que todo ha sido demasiado tranquilo. Tanto que hasta el presentador (Miquel Vals en sustitución en verano de Susanna Griso que disfruta de sus vacaciones lejos de las cámaras) se ha sorprendido y se lo ha dicho al colaborador.

"Hoy no os habéis peleado", relataba llamando poco después "gruñón" a Gonzalo Miró por las polémicas que ha protagonizado delante de las cámaras en el programa. "Oye tampoco es cuestión de insultar", le contestaban en tono de broma.

Espejo Público, emblema de Antena 3

Espejo público es un programa de televisión español presentado por Susanna Griso y producido por Antena 3 Noticias para su emisión en las mañanas de Antena 3. Fue estrenado el 20 de octubre de 1996, inicialmente como programa semanal de reportajes de actualidad, y finalizó como tal el 29 de octubre de 2006 tras 495 programas.

Dos meses después de emitir su último programa de su etapa de espacio semanal de reportajes, Antena 3 decidió renovar el formato manteniendo el nombre y, desde el 11 de diciembre de 2006, se viene emitiendo diariamente como un magacín contenedor matinal, el cual se divide, desde la temporada 2019-2020, en Espejo público, que comprende el bloque de información (de 08:55 a 11:00), y en Más espejo, centrado en la actualidad, sucesos, investigación y entretenimiento (11:00 a 12:00) y crónica social (de 12:00 a 13:30).