Isa Pantoja rompe su silencio sobre el incendio en la Mezquita de Córdoba: “Hay tanto odio que no deja sentir empatía”

El pasado 8 de agosto, la ciudad de Córdoba vivió un momento de gran tensión después de que un incendio afectara a la histórica Mezquita-Catedral, Patrimonio de la Humanidad y uno de los monumentos más emblemáticos de España. Mientras los bomberos luchaban por sofocar las llamas y evitar una catástrofe mayor, en redes sociales empezaban a circular comentarios celebrando lo ocurrido… algo que ha indignado profundamente a la hija de Isabel Pantoja.

Isa, visiblemente molesta, compartía una imagen del monumento en llamas junto a un mensaje directo y sin filtros: “La gente que se alegra o se ríe de que se haya quemado parte de la Mezquita de Córdoba, ¿todo bien? Hasta se discute por el nombre de Mezquita o Catedral… Está calando tanto odio que no deja sentir ningún tipo de empatía. No se trata de que sea más musulmana o más cristiana, sino de que se ha quemado parte de la HISTORIA de España. Qué tristeza”.

Un incendio bajo control… y muchas preguntas

El fuego, que comenzó cerca de la capilla de Almanzor, pudo ser controlado en menos de tres horas gracias a la rápida actuación del Servicio de Extinción de Incendios, evitando daños mayores. Las investigaciones apuntan a que una barredora mecánica podría estar detrás del incidente. Aunque solo se ha visto afectado un 1% del edificio, el suceso ha reabierto el debate sobre la protección del patrimonio histórico y los protocolos de emergencia.

Entre la indignación y la maternidad

Mientras denuncia el odio en redes, Isa vive también un momento personal muy intenso: la llegada de su segundo hijo, Cairo, fruto de su matrimonio con Asraf Beno. En redes, la joven ha confesado que el posparto está siendo una auténtica montaña rusa emocional: “Es una sensación de sentirme sola aunque no lo esté, de no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma”.

Isa sigue volcada en el cuidado de sus hijos, pero no duda en alzar la voz cuando algo le toca de cerca. Y esta vez, lo ha hecho para recordar que, más allá de creencias o ideologías, lo que se perdió en Córdoba fue parte de la historia de todos.

